Phường Tân Mỹ: Hai doanh nghiệp công nghệ "đối đầu" gói thầu hơn 5 tỷ đồng

Gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT tại UBND phường Tân Mỹ, TP HCM vừa mở thầu với sự tham gia của hai nhà thầu có tiềm lực mạnh, ghi nhận mức giá dự thầu sát nút giá gói thầu.

Ngày 13/02/2026, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND phường Tân Mỹ (TP HCM) đã hoàn thành biên bản mở thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị CNTT tại UBND và Trung tâm PV HCC tại UBND phường Tân Mỹ". Đây là gói thầu quan trọng nằm trong lộ trình thực hiện Đề án 2448 về hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin cho chính quyền cơ sở.

Dữ liệu từ biên bản mở thầu: Giá dự thầu sát nút

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 5.329.240.000 đồng. Theo biên bản mở thầu, hai nhà thầu tham gia đều đưa ra mức giá dự thầu có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khá thấp.

Cụ thể, Công ty TNHH Công nghệ mạng và Truyền thông Sài Gòn (MSDN: 0105316113) tham dự với giá 5.276.567.800 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông quốc tế FPT (MSDN: 0305793402) đưa ra mức giá 5.308.330.000 đồng. Như vậy, mức chênh lệch giữa hai nhà thầu chỉ khoảng hơn 31 triệu đồng, một con số rất nhỏ so với quy mô gói thầu hơn 5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Năng lực nhà thầu: Cuộc chiến giữa "người khổng lồ" và "chuyên gia dự án phường"

Nhìn vào lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông quốc tế FPT là một đối thủ đáng gờm với quy mô "khủng". Tính đến tháng 2/2026, nhà thầu này đã tham gia 580 gói thầu, trong đó trúng tới 355 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 1.290 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt khoảng 92,09%, cho thấy khả năng tối ưu hóa chi phí và năng lực cung ứng thiết bị quy mô lớn trên toàn quốc.

Ở phía đối diện, Công ty TNHH Công nghệ mạng và Truyền thông Sài Gòn tuy có số lượng gói thầu trúng ít hơn (49 gói trên 98 gói tham gia) nhưng lại cho thấy sự am hiểu sâu sắc phân khúc khách hàng là các đơn vị hành chính cấp phường, xã tại TP HCM. Chỉ trong tháng 2/2026, nhà thầu này liên tiếp được ghi nhận trúng thầu hoặc có kết quả mở thầu thuận lợi tại các gói thầu tương tự tại phường An Lạc, phường Chánh Hưng, phường Cầu Kiệu và xã An Thới Đông.

Góc nhìn pháp lý và ý kiến chuyên gia

Phân tích về tình huống này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc có từ hai nhà thầu trở lên tham gia đấu thầu rộng rãi qua mạng là tín hiệu tốt về tính cạnh tranh theo quy định của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15. Tuy nhiên, đơn vị xét thầu cần đặc biệt lưu ý đến tính hợp lệ của hồ sơ và năng lực thực tế để đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách.".

Bên cạnh đó, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định, theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về kỹ thuật và tài chính. Đặc biệt, trong bối cảnh Luật 90/2025/QH15 vừa có hiệu lực sửa đổi một số điều về quản lý và sử dụng tài sản công, tính trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu có mức tiết kiệm thấp cần được thực hiện minh bạch.

Dư luận đang đặt dấu hỏi liệu với giá dự thầu sát nút như trên, đơn vị nào sẽ chứng minh được ưu thế vượt trội về giải pháp kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi? Mục tiêu cuối cùng của đấu thầu không chỉ là chọn giá thấp nhất mà phải là "hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình" như tinh thần của Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ phụ thuộc vào bước đánh giá chi tiết của Tổ chuyên gia và phê duyệt cuối cùng từ phía chủ đầu tư là Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND phường Tân Mỹ.