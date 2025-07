Một tháng trúng 6 gói thầu, Phong Thịnh Hưng 'khủng' cỡ nào?

4/6 gói thầu được chỉ định

Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng (Phong Thịnh Hưng) do ông Lý Tấn Tới làm đại diện pháp luật. Nhà thầu thành lập năm 2012 với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên; lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp. Nhà thầu có địa chỉ trước sát nhập tại phường 3, TP Sóc Trăng (nay sau sát nhập Cần Thơ). Gia nhập hệ thống mạng đấu thầu tháng 7/2019 đến nay đã tham gia và trúng 48/59 gói, trượt 8 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm liên danh hơn 67,492 tỷ đồng (có hơn 7,612 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập gần 50 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 17,563 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Trong tháng 5/2025, nhà thầu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú; UBND xã Thới An Hội, huyện Kế Sách phê duyệt trúng 6 gói thầu. Trong đó chỉ có 2 gói trúng thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, còn lại là chỉ định thầu.

Ngày 9/5, UBND xã Thới An Hội, huyện Kế Sách đã phê duyệt Quyết định KQ2500137440_2505091519 cho Phong Thịnh Hưng trúng gói thầu số 01 : Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường GTNT xã Thới An Hội tuyến kênh 8 Chanh, huyện Kế Sách với giá 2,079 tỷ đồng (giá gói thầu 2,145 tỷ đồng). Tại gói thầu này Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ và sản xuất Lâm Phương trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về nguồn lực tài chính và năng lực kinh nghiệm của nhân sự và thiết bị.

Ngày 23/5/2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú đã phê duyệt Quyết định KQ2500171359_2505231612 công nhận KQLNCT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Bà Chil (nhà trần gia ấp Trường Lộc), xã Trường Khánh, huyện Long Phú. Phong Thịnh Hưng trúng thầu với giá 4,639 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 4,683 tỷ đồng). Tại gói thầu này Công ty CP xây dựng Phúc Hậu trượt thầu do không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm..

Ngoài ra, vào các ngày 16 và 20/5,nhà thầu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú (cũ) chỉ định 4 gói thầu:

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình với giá 221,6 triệu đồng theo Quyết định 179/QĐ-SVHTTDL ngày 20/5 và Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình với giá 417,4 triệu đồng theo 191/QĐ-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng (cũ);

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng với giá 895,724 triệu đồng theo Quyết định 450/QĐ-BQLDA ngày 19/5 và Gói thầu số 03: Thi công xây dựng với giá 980,459 triệu đồng theo Quyết định 433/QĐ-BQLDA ngày 16/5 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú (cũ)

Thắng 10/10 gói thầu tại Ban Long Phú

Theo thống kê chưa đầy đủ của PV tính từ thời điểm tháng 11/2023 tới 20/5/2025, nhà thầu tham gia và trúng 10/10 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú làm chủ đầu tư. Trong đó có 5 gói chỉ định thầu, 5 gói đấu thầu rộng rãi, với tổng giá trị hơn 24 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2015 đến nay nhà thầu tham gia và trúng 5 gói thầu. Trong đó có 3 gói đã nêu ở trên có 2 gói thầu khác với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng như:

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường liên 03 ấp, Trường Thành A, Trường Hưng, Trường An (đoạn từ cầu chợ Trường Khánh đến cầu Chín Hiệp), xã Trường Khánh, huyện Long Phú với giá 4,243 tỷ đồng (giá gói thầu 4,378 tỷ đồng) theo Quyết định KQ2500084616_2504111620 ngày 11/4/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú. Tại gói thầu này Công ty CP xây dựng Phúc Hậu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật...