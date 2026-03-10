Công ty HTLC bị phạt vì giao xe không có phù hiệu cho người làm công

Ngày 10/3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, xử lý phản ánh phương tiện ô tô tải đầu kéo biển số 21H-024.XX, kéo theo sơmi rơ mooc biển số 21RM - 01XXX vi phạm giao thông được đăng tải trên hệ thống VNetraffic, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 2 vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Lực lượng CSGT làm việc với tài xế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 đã cử tổ TTKS tiến hành kiểm tra xe ô tô tải đầu kéo nói trên. Qua quá trình làm việc, anh D.V.H. là lái xe ô tô tải trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi: “Điều khiển xe không có phù hiệu theo quy định''.

Hành vi trên được quy định tại điểm C, khoản 6, Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt đối với lái xe là 6 triệu đồng, trừ 02 điểm Giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH thương mại dịch vụ HTLC, tổ công tác đã làm việc và lập biên bản về hành vi: "Giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C, khoản 6, Điều 21 "Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Hành vi trên được quy định tại điểm đ, khoản 11, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt đối với chủ xe là 22 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 28 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử lý nghiêm xe khách vượt ẩu trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.