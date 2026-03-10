Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công ty HTLC bị phạt vì giao xe không có phù hiệu cho người làm công

Công ty TNHH thương mại dịch vụ HTLC đã bị lực lượng CSGT xử phạt vì giao xe cho người làm công điều khiển không có phù hiệu.

Mạnh Hưng

Ngày 10/3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, xử lý phản ánh phương tiện ô tô tải đầu kéo biển số 21H-024.XX, kéo theo sơmi rơ mooc biển số 21RM - 01XXX vi phạm giao thông được đăng tải trên hệ thống VNetraffic, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 2 vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

cats-7666.jpg
Lực lượng CSGT làm việc với tài xế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 đã cử tổ TTKS tiến hành kiểm tra xe ô tô tải đầu kéo nói trên. Qua quá trình làm việc, anh D.V.H. là lái xe ô tô tải trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi: “Điều khiển xe không có phù hiệu theo quy định''.

Hành vi trên được quy định tại điểm C, khoản 6, Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt đối với lái xe là 6 triệu đồng, trừ 02 điểm Giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH thương mại dịch vụ HTLC, tổ công tác đã làm việc và lập biên bản về hành vi: "Giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C, khoản 6, Điều 21 "Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Hành vi trên được quy định tại điểm đ, khoản 11, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt đối với chủ xe là 22 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 28 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử lý nghiêm xe khách vượt ẩu trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.

#Công ty TNHH thương mại dịch vụ HTLC #Công an tỉnh Phú Thọ #xe không có phù hiệu

Bài liên quan

Xã hội

Bắc Ninh phát hiện gần 800kg thịt lợn thối chuẩn bị đưa lên bàn ăn

Gần 800 kg thịt lợn thối bẩn mà ông Tùng chuẩn bị tuồn ra thị trường đã bị lực lượng chức năng Bắc Ninh phát hiện và xử lý.

Ngày 10/3, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tổ kiểm tra gồm Công an xã Tiên Lục; Phòng Kinh tế xã Tiên Lục; Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh đã xử lý gần 800 kg thịt lợn thối bẩn chuẩn bị tuồn ra thị trường đến người tiêu dùng.

Trước đó, hồi 11h30 ngày 6/3, tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra và phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 98C-339.52 đang đỗ tại một xưởng bóc gỗ cạnh đường 298B, thuộc địa phận thôn Cầu Gỗ Tám Sào, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt chủ cơ sở sản xuất dấm ăn kém chất lượng

Qua kiểm tra, lực lượng công an ở Ninh Bình phát hiện một cơ sở đã sản xuất hàng ngàn chai dấm ăn không đảm bảo chất lượng để cung ứng ra thị trường

Ngày 10/3, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết qua công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (SN 1984, ngụ thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) về hành vi phạm tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" theo quy định tại Khoản 1, Điều 193 Bộ Luật Hình sự.

Các cơ quan tố tụng thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở sản xuất dấm ăn kém chất lượng. Ảnh: Công an Ninh Bình
Các cơ quan tố tụng thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở sản xuất dấm ăn kém chất lượng. Ảnh: Công an Ninh Bình
Xem chi tiết

Xã hội

Thanh Hóa làm rõ vụ sửa điểm tại Trường Tô Hiến Thành

Nguyên nhân việc sửa điểm tại Trường THPT Tô Hiến Thành chủ yếu do thao tác nhập dữ liệu nhầm, nhà trường đã rà soát, chỉnh sửa, đảm bảo kết quả không thay đổi.

Sáng 10/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh liên quan đến việc sửa điểm kiểm tra học kỳ tại Trường THPT Tô Hiến Thành.

Theo báo cáo, trong quá trình nhập điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ I đối với các môn thi tập trung, 39 giáo viên của trường đã thực hiện thao tác nhập – sửa, xóa – nhập điểm trên hệ thống quản lý giáo dục trực tuyến VnEdu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

UNESCO vinh danh nghề làm tranh Đông Hồ

UNESCO vinh danh nghề làm tranh Đông Hồ

Bắc Ninh sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

UNESCO vinh danh nghề làm tranh Đông Hồ

UNESCO vinh danh nghề làm tranh Đông Hồ

Bắc Ninh sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.