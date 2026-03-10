Bắc Ninh phát hiện gần 800kg thịt lợn thối chuẩn bị đưa lên bàn ăn

Ngày 10/3, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tổ kiểm tra gồm Công an xã Tiên Lục; Phòng Kinh tế xã Tiên Lục; Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh đã xử lý gần 800 kg thịt lợn thối bẩn chuẩn bị tuồn ra thị trường đến người tiêu dùng.

Trước đó, hồi 11h30 ngày 6/3, tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra và phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 98C-339.52 đang đỗ tại một xưởng bóc gỗ cạnh đường 298B, thuộc địa phận thôn Cầu Gỗ Tám Sào, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.

Thị lợn và các sản phẩm lợn thối được chở trên xe bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua kiểm tra xác định phương tiện trên là của ông Nguyễn Đức Tùng (trú tại thôn Tây, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh). Trên xe có chứa xác động vật (lợn) và các sản phẩm động vật gồm đầu lợn, xương lợn; 05 khay nhựa chứa sản phẩm động vật và 02 bao tải dứa chứa nội tạng lợn.

Số thịt lớn vi phạm trong lĩnh vực Thú y bị phát hiện.

Bên cạnh khu vực đỗ xe có 01 kho lạnh có dung tích khoảng 23 m³, bên trong chứa sản phẩm động vật gồm 21 khay nhựa đựng xương, thịt lợn và 04 bao tải dứa chứa xương lợn, thịt lợn. Tổng khối lượng xác động vật và sản phẩm động vật được cân là 797 kg.

Toàn bộ số xác động vật và sản phẩm động vật trên đều có mùi hôi thối, chuyển màu thâm đen, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Tổ kiểm tra đã lập biên bản vụ việc vi phạm và thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định.

