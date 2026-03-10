Thanh Hóa làm rõ vụ sửa điểm tại Trường Tô Hiến Thành

Nguyên nhân việc sửa điểm tại Trường THPT Tô Hiến Thành chủ yếu do thao tác nhập dữ liệu nhầm, nhà trường đã rà soát, chỉnh sửa, đảm bảo kết quả không thay đổi.

Sáng 10/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh liên quan đến việc sửa điểm kiểm tra học kỳ tại Trường THPT Tô Hiến Thành.

Theo báo cáo, trong quá trình nhập điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ I đối với các môn thi tập trung, 39 giáo viên của trường đã thực hiện thao tác nhập – sửa, xóa – nhập điểm trên hệ thống quản lý giáo dục trực tuyến VnEdu.

Cụ thể, từ ngày 4/1 đến 16/1, hệ thống ghi nhận 1.299 lượt nhập – sửa điểm thuộc 8 môn thi tập trung tại 29 lớp. Trong đó có 566 lượt điểm tăng và 733 lượt điểm giảm; đồng thời hệ thống cũng lưu vết nhiều lượt thao tác xóa – nhập lại điểm.

Từ ngày 17/1 đến 19/1, sau khi nhà trường thông báo rà soát và chỉnh sửa điểm, có thêm 519 lượt nhập – sửa điểm thuộc 8 môn tại 19 lớp. Trong số này có 287 lượt điểm tăng và 232 lượt điểm giảm.

Các thao tác trên được thực hiện trong giai đoạn bước 8 của quy trình 12 bước do nhà trường ban hành, chủ yếu diễn ra trong quá trình nhập điểm và xảy ra ở nhiều giáo viên, nhiều môn học khác nhau. Đối với các thao tác xóa – nhập lại điểm, đoàn kiểm tra cho biết hiện chưa đủ cơ sở xác định việc xóa và nhập lại có làm thay đổi kết quả điểm số hay không.

Đoàn kiểm tra cũng đã đối chiếu ngẫu nhiên điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ I trên hệ thống VnEdu với điểm thực tế trên bài làm của học sinh (đã được nhà trường công khai). Kết quả cho thấy dữ liệu điểm hiện tại phù hợp với bài làm của học sinh.

Kết quả xác minh, một số sai sót của giáo viên xuất phát từ việc nhập nhầm cột điểm, lệch thứ tự học sinh hoặc chưa nắm rõ quy tắc làm tròn điểm. Với các trường hợp còn lại, đoàn kiểm tra cho biết chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân chủ quan.

Giáo viên của trường cũng giải trình rằng các sai sót chủ yếu phát sinh trong quá trình nhập điểm, như nhìn nhầm cột điểm, nhập nhầm điểm hoặc nhầm thứ tự học sinh.

Sở GD&ĐT thông tin, Trường THPT Tô Hiến Thành cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử, quy định quy trình kiểm tra, đánh giá và quản lý điểm số học sinh theo chủ trương triển khai hồ sơ, sổ sách điện tử của ngành.

Trường THPT Tô Hiến Thành (Thanh Hóa). Ảnh GD&TĐ

Tuy nhiên, các quy định này chưa nêu rõ thời điểm hoàn thành việc cập nhật điểm và kết quả học tập của học sinh. Việc phổ biến, tập huấn và hướng dẫn thực hiện cho giáo viên, học sinh và phụ huynh chưa được tổ chức đầy đủ, thường xuyên, dẫn đến nhận thức và cách thực hiện chưa thống nhất.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng cũng chỉ ra công tác kiểm tra, giám sát nội bộ của nhà trường đối với việc nhập điểm trên hệ thống điện tử còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót phát sinh.

Trong quá trình nhập điểm, nhiều giáo viên thực hiện thao tác nhập – sửa hoặc xóa – nhập nhiều lần, chủ yếu do sai sót khi cập nhật dữ liệu.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường và giáo viên đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa lại điểm đúng cho học sinh. Theo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, việc điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong học kỳ I năm học 2025-2026.

Báo cáo của sở cũng cho rằng những tồn tại trên cho thấy công tác quản lý, kiểm tra nội bộ đối với việc nhập và quản lý điểm trên sổ điện tử của nhà trường còn chưa chặt chẽ.

Trước đó, tại kỳ kiểm tra giữa kỳ I và cuối kỳ I năm học 2025-2026, cô giáo Đoàn Thị Hằng, giáo viên dạy môn Ngữ Văn, đã sửa 126 con điểm của các lớp 11C4, 11C9 và 12B3 khi nhập điểm lên hệ thống quản lý VNEDU. Phần lớn số điểm bị chỉnh sửa theo hướng nâng từ 1-3 điểm so với bài làm thực tế và kết quả đã được nhà trường công bố ban đầu. Có trường hợp học sinh từ 5-6 điểm được nâng lên 8 điểm, 7 điểm nâng lên 8 điểm, 8 điểm nâng lên 9 điểm…

Không chỉ có học sinh được tăng điểm, mà có một số học sinh lại bị hạ điểm. Cụ thể, điểm cuối học kỳ I của em N.T.M.T. (lớp 11C4) bị hạ từ 8,5 xuống 8 điểm; N.Đ.D. (lớp 11C9) từ 7,5 xuống 7 điểm; N.X.K. (lớp 12B3) từ 8 điểm xuống còn 7,5 điểm.

Đáng nói, việc sai sót trên không chỉ liên quan tới cô giáo Đoàn Thị Hằng mà qua kiểm tra, rà soát, Trường THPT Tô Hiến Thành còn phát hiện việc nhập điểm sai sót xảy ra ở nhiều bộ môn khác nhau.

Đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa xác định, việc cô Đoàn Thị Hằng sửa điểm (thực hiện thao tác nhập, sửa, xóa, nhập) đối với các lớp nêu trên như phản ánh là có cơ sở. Ngoài cô Đoàn Thị Hằng còn có 38 giáo viên khác thực hiện nhập, sửa, xóa, nhập điểm nhiều lần.