Tai nạn liên hoàn, cao tốc ở Hà Tĩnh ùn tắc

Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra tại hầm Đèo Bụt trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh), gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Hạo Nhiên

Khoảng 8h40 ngày 10/3, tại khu vực hầm Đèo Bụt theo hướng Nam - Bắc trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan 3 ô tô, gây ùn tắc giao thông.

Theo thông tin ban đầu, 3 phương tiện liên quan gồm ô tô con BKS 38A-685.xx, xe tải 50E-157.xx và xe đầu kéo 50H-123.xx.

a22-7662-8435.jpg
Lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong xe.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương và mắc kẹt trong cabin xe tải 50E-157.xx, gồm tài xế P.C.T. (sinh năm 1993) và phụ xe V.N.T. (sinh năm 1997), cùng trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng. Cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó ô tô con và xe tải biến dạng phần đầu, xe đầu kéo hư hỏng nhẹ phần đuôi.

Đặc biệt, vụ tai nạn cũng làm 2 làn xe trong hầm Đèo Bụt bị ách tắc.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực Vũng Áng, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải cứu thành công 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin, đưa đi cấp cứu.

644880742-698769379924161-3455205030737889668-n-1-9427-6844.jpg
Vụ tai nạn cũng làm 2 làn xe trong hầm Đèo Bụt bị ách tắc.

Lực lượng chức năng đồng thời phân luồng 2 chiều di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng tại nút giao quốc lộ 12C (tỉnh Hà Tĩnh) và nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video lực lượng chức năng triển khai biện pháp cứu hộ sau tai nạn tại hầm Đèo Bụt.
