Tai nạn liên hoàn, cao tốc ở Hà Tĩnh ùn tắc

Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra tại hầm Đèo Bụt trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh), gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 8h40 ngày 10/3, tại khu vực hầm Đèo Bụt theo hướng Nam - Bắc trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan 3 ô tô, gây ùn tắc giao thông.

Theo thông tin ban đầu, 3 phương tiện liên quan gồm ô tô con BKS 38A-685.xx, xe tải 50E-157.xx và xe đầu kéo 50H-123.xx.

Lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong xe.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương và mắc kẹt trong cabin xe tải 50E-157.xx, gồm tài xế P.C.T. (sinh năm 1993) và phụ xe V.N.T. (sinh năm 1997), cùng trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng. Cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó ô tô con và xe tải biến dạng phần đầu, xe đầu kéo hư hỏng nhẹ phần đuôi.

Đặc biệt, vụ tai nạn cũng làm 2 làn xe trong hầm Đèo Bụt bị ách tắc.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực Vũng Áng, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải cứu thành công 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin, đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đồng thời phân luồng 2 chiều di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng tại nút giao quốc lộ 12C (tỉnh Hà Tĩnh) và nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.