Hà Nội tăng cường các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Trước diễn biến phức tạp của thị trường những ngày qua, tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội vào sáng 10/3, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới và trong nước biến động mạnh, việc bảo đảm nguồn cung năng lượng cho Thủ đô là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thành phố yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tập trung triển khai các giải pháp ổn định thị trường, ưu tiên phân bổ nhiên liệu cho các lĩnh vực thiết yếu như sản xuất, vận tải và các công trình trọng điểm.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng quản lý thị trường, Công an và các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ, tích trữ để trục lợi. Các địa phương cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân yên tâm về nguồn cung, tránh tâm lý tích trữ không cần thiết, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động bình thường của nền kinh tế Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đưa ra một số giải pháp cần ưu tiên trước hết cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm của thành phố. Những phương tiện, máy móc phục vụ thi công như xe vận tải, máy đào, máy xúc và thiết bị chuyên dụng phải được bảo đảm nhiên liệu để các công trình duy trì tiến độ.

Bộ Công Thương yêu cầu thương nhân tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá xăng dầu. Ảnh Vietnamnet

Cùng với đó, thành phố yêu cầu bảo đảm nguồn nhiên liệu cho hệ thống vận tải công cộng, bao gồm xe buýt, taxi và các phương tiện vận chuyển hành khách, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân; tiếp đó là bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân, đồng thời có cơ chế phân bổ hợp lý để tránh tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính và kinh tế của cả nước, vì vậy việc bảo đảm nguồn năng lượng cho Thủ đô là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thành phố sẽ chủ động làm việc với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu để ưu tiên nguồn cung cho Hà Nội trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Theo Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Hà Nội bình quân khoảng 150.000m³ mỗi tháng, trong đó xăng khoảng 110.000 m³ và dầu khoảng 40.000 m³. Trên địa bàn hiện có 453 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Nguồn cung chủ yếu đến từ các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex Hà Nội, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, PVOIL Hà Nội cùng các thương nhân phân phối.

Hà Nội hiện có ba kho xăng dầu thương mại lớn gồm Tổng kho Đức Giang, kho Đỗ Xá và kho Nam Phong với tổng sức chứa khoảng 120.000 m³, góp phần quan trọng bảo đảm dự trữ và điều tiết nguồn cung cho thị trường Thủ đô.

Từ ngày 6 đến 8/3, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt ở khu vực nội đô, ghi nhận lượng phương tiện đến mua nhiên liệu tăng đột biến. Hàng dài xe xếp hàng chờ đổ xăng do tâm lý lo ngại thiếu nguồn cung. Một số cửa hàng phải tạm dừng bán hàng do chưa kịp bổ sung nguồn.

Tuy nhiên, đến ngày 9/3, tình hình đã dần ổn định. Lượng phương tiện mua xăng trở lại mức bình thường, đa số cửa hàng hoạt động ổn định và chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá. Nhiều cửa hàng trước đó thiếu nguồn cục bộ đã được bổ sung hàng và mở cửa trở lại phục vụ người dân.

Theo đánh giá của Sở Công thương Hà Nội, tình trạng người dân đổ xô mua xăng dầu trong những ngày đầu tháng 3 chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại và xu hướng tích trữ, chứ chưa phản ánh đúng nhu cầu tiêu dùng thực tế. Việc tích trữ xăng dầu trong can, thùng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp chính quyền cơ sở kiểm tra, xử lý tình trạng bán xăng dầu bằng chai lọ quanh các khu vực cửa hàng.

Giám đốc Sở Công thương Võ Nguyên Phong cũng cho biết, để bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường, Chính phủ, Bộ Công thương và UBND TP. Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời. Đối với Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành các văn bản triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, hạn chế tác động của giá xăng dầu đến mục tiêu tăng trưởng và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.