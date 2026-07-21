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Công trường mở đường nối phố Thành Thái với Nguyễn Khang tăng tốc thi công

Xã hội

Công trường mở đường nối phố Thành Thái với Nguyễn Khang tăng tốc thi công

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự án mở đường nối phố Thành Thái với ngõ 381 Nguyễn Khang đang được đẩy nhanh thi công.

Thúy Hồng
Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, dự án mở tuyến đường kết nối phố Thành Thái với ngõ 381 Nguyễn Khang bước vào giai đoạn thi công. Đây là một trong những công trình giao thông đang được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng khu vực phường Cầu Giấy.
Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, dự án mở tuyến đường kết nối phố Thành Thái với ngõ 381 Nguyễn Khang bước vào giai đoạn thi công. Đây là một trong những công trình giao thông đang được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng khu vực phường Cầu Giấy.
Nhiều máy móc, phương tiện cơ giới được huy động để san nền, đào đắp và xử lý mặt bằng. Khối lượng công việc được triển khai tại nhiều vị trí trên toàn tuyến.
Nhiều máy móc, phương tiện cơ giới được huy động để san nền, đào đắp và xử lý mặt bằng. Khối lượng công việc được triển khai tại nhiều vị trí trên toàn tuyến.
Nhiều vị trí sau khi được giải tỏa đã thay đổi rõ rệt so với trước đây. Phần nền đường mới dần hình thành, tạo khoảng không rộng hơn trên toàn tuyến.
Nhiều vị trí sau khi được giải tỏa đã thay đổi rõ rệt so với trước đây. Phần nền đường mới dần hình thành, tạo khoảng không rộng hơn trên toàn tuyến.
Đất đá và vật liệu được vận chuyển liên tục phục vụ quá trình hình thành nền đường. Một số đoạn đã bắt đầu định hình theo quy mô thiết kế.
Đất đá và vật liệu được vận chuyển liên tục phục vụ quá trình hình thành nền đường. Một số đoạn đã bắt đầu định hình theo quy mô thiết kế.
Ở nhiều vị trí, mặt bằng đã được mở rộng đáng kể so với trước đây. Đơn vị thi công tập trung xử lý nền đất và vận chuyển vật liệu, tạo điều kiện triển khai đồng bộ trên toàn công trường.
Ở nhiều vị trí, mặt bằng đã được mở rộng đáng kể so với trước đây. Đơn vị thi công tập trung xử lý nền đất và vận chuyển vật liệu, tạo điều kiện triển khai đồng bộ trên toàn công trường.
Sau giai đoạn xử lý mặt bằng, nhiều tổ công nhân chia thành các nhóm làm việc tại nhiều vị trí trên tuyến. Hoạt động xây dựng diễn ra liên tục nhằm đáp ứng tiến độ đã đề ra.
Sau giai đoạn xử lý mặt bằng, nhiều tổ công nhân chia thành các nhóm làm việc tại nhiều vị trí trên tuyến. Hoạt động xây dựng diễn ra liên tục nhằm đáp ứng tiến độ đã đề ra.
Dọc tuyến, nhiều vật liệu xây dựng như cống bê tông, sắt thép và cát đá được tập kết để phục vụ việc làm đường. Khối lượng vật tư lớn cho thấy công trường đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm.
Dọc tuyến, nhiều vật liệu xây dựng như cống bê tông, sắt thép và cát đá được tập kết để phục vụ việc làm đường. Khối lượng vật tư lớn cho thấy công trường đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm.
Một số kết cấu kỹ thuật đã được lắp dựng trên công trường theo thiết kế. Đây là một trong những phần việc được thực hiện trước khi hoàn thiện các công trình hạ tầng và mặt đường phía trên.
Một số kết cấu kỹ thuật đã được lắp dựng trên công trường theo thiết kế. Đây là một trong những phần việc được thực hiện trước khi hoàn thiện các công trình hạ tầng và mặt đường phía trên.
Cùng với phần nền đường, hệ thống thoát nước cũng được lắp đặt. Những đốt cống bê tông cỡ lớn liên tục được đưa đến công trường để phục vụ việc đấu nối.
Cùng với phần nền đường, hệ thống thoát nước cũng được lắp đặt. Những đốt cống bê tông cỡ lớn liên tục được đưa đến công trường để phục vụ việc đấu nối.
Bên cạnh những đoạn đã được thi công, vẫn còn một số vị trí có đường dây điện chạy qua khu vực công trường. Việc di dời các công trình điện sẽ được thực hiện trước khi hoàn thiện toàn bộ tuyến đường.
Bên cạnh những đoạn đã được thi công, vẫn còn một số vị trí có đường dây điện chạy qua khu vực công trường. Việc di dời các công trình điện sẽ được thực hiện trước khi hoàn thiện toàn bộ tuyến đường.
Ngõ 381 Nguyễn Khang là một trong những tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc tại khu vực Cầu Giấy do mặt đường hẹp, lưu lượng phương tiện lớn. Việc cải tạo được người dân mong chờ sau nhiều năm xuống cấp.
Ngõ 381 Nguyễn Khang là một trong những tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc tại khu vực Cầu Giấy do mặt đường hẹp, lưu lượng phương tiện lớn. Việc cải tạo được người dân mong chờ sau nhiều năm xuống cấp.
Theo thiết kế, tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ có mặt cắt ngang 21,5 m, kết nối phố Thành Thái với đường Nguyễn Khang và cầu Yên Hòa, góp phần tăng khả năng kết nối giao thông trong khu vực.
Theo thiết kế, tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ có mặt cắt ngang 21,5 m, kết nối phố Thành Thái với đường Nguyễn Khang và cầu Yên Hòa, góp phần tăng khả năng kết nối giao thông trong khu vực.
Biển cảnh báo, rào chắn và hệ thống phân luồng được bố trí dọc công trường nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong suốt quá trình thi công.
Biển cảnh báo, rào chắn và hệ thống phân luồng được bố trí dọc công trường nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong suốt quá trình thi công.
Video: Cận cảnh công trường mở đường nối phố Thành Thái với ngõ 381 Nguyễn Khang sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Thúy Hồng
#thi công dự án mở đường Nguyễn Khang #hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực #xây dựng tuyến đường kết nối phố Thành Thái #cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước #đẩy nhanh tiến độ thi công công trình

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