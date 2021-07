Elon Musk bật mí mối lo của trái đất, cần mang sự sống lên sao Hỏa

"Tôi đang cố gắng làm một tấm gương tốt! Sự suy giảm dân số là một vấn đề lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể nhận ra và đó chỉ là đối với Trái đất. Sao Hỏa rất cần con người, vì dân số hiện đang bằng không. Con người là những người giám hộ sự sống khác trên Trái Đất. Hãy để chúng ta mang sự sống lên sao Hỏa!" Theo Elon Musk, con người đang phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm dân số trên Trái đất. Người quản lý fan club đã nói đến việc dân số sụp đổ với ít trẻ em được sinh ra trên thế giới. Trong đó có đăng bức ảnh của Musk và tag tên anh. Elon Musk đã đề cập đến kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa từ lâu. Vị tỷ phú này đưa ra cột mốc là "năm năm rưỡi" vào tháng 2 vừa qua. “Điều quan trọng là chúng ta thiết lập Sao Hỏa như một nền văn minh tự duy trì”. Kể từ tháng 5 năm ngoái, Musk bắt đầu bán bớt một số căn nhà trong danh mục đầu tư bất động sản của mình ở California. Ngoài vì lý do chuyển nhà tới Texas, vị tỷ phú còn cho biết đang tích lũy tài sản để tài trợ cho hành trình thuộc địa hóa Sao Hỏa. "Tôi nghĩ điều quan trọng với nhân loại là phải trở thành một nền văn minh có khả năng du hành vũ trụ, hay một loài sinh sống đa hành tinh. Để xây dựng một thành phố trên sao Hỏa, chúng ta cần rất nhiều nguồn lực và tôi muốn đóng góp nhiều nhất có thể cho nơi này", Musk cho biết. "Tôi muốn cho mọi người thấy tôi đang rất nghiêm túc trong kế hoạch định cư trên sao Hỏa. Và số tiền từ các tài sản này sẽ không được dùng cho mục đích cá nhân. Không ai có thể chỉ trích tôi nữa, vì tôi sẽ chả có tài sản gì hết", Musk nói. Sau khi trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới nhờ đợt tăng giá cổ phiếu Tesla sáng 7/1, Musk đã thay đổi bài đăng ghim trên trang Twitter của mình thành một dòng tweet được đăng hồi năm 2018. Trong đó, ông hứa sẽ dùng một nửa tài sản của mình để xây dựng thành phố Sao Hỏa, "để đảm bảo sự tiếp tục cho sự sống của tất cả các loài trong trường hợp Trái đất va chạm với một thiên thạch khổng lồ hoặc chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra hủy diệt tất cả". Nhà sáng lập SpaceX cho biết, ông có kế hoạch đưa một triệu người lên Sao Hỏa vào năm 2050 và xây dựng một đội tàu gồm 1.000 tàu Starship để chuyên chở những người này. Musk đặt mục tiêu phóng ba tên lửa Starship một ngày, nhằm phục vụ cho mục đích du hành vũ trụ. Bên cạnh đó, Musk cho biết ông dự định có "các khoản vay dành cho những người không có tiền" và họ sẽ phải làm việc trên Sao Hỏa để trả nợ. Tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với ý tưởng này của Elon Musk. Một số chuyên gia bức xúc và so sánh các kế hoạch của Musk giống như một hình thức buôn bán nô lệ liên hành tinh. Biển quảng cáo được đặt ngay bên ngoài khuôn viên của Space X trước Ngày Trái đất năm 2021 đã bày tỏ sự thất vọng về việc Musk tập trung vào Sao Hỏa hơn là khôi phục Trái Đất. Mời các bạn xem video: Elon Musk khoe tên lửa có thể đi đến mặt trăng, sao hỏa. Nguồn: VTV

