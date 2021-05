Cuộc sống của hacker Hiếu PC thay đổi sao khi về Việt Nam?

Sau khi phải chịu án phạt tù cho những tội lỗi của mình trong quá khứ, Hiếu PC trở về Việt Nam vào tháng 8/2020 và trở thành chuyên gia giám sát của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia. Bên cạnh đó, trong gần 1 năm trở về Việt Nam, Hiếu PC đã cố gắng đóng góp sức lực của mình để xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn cho người dùng. Cụ thể, việc đầu tiên khi về Việt Nam của Hiếu PC là viết đơn xin vào làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC) và trở thành nhân viên duy nhất của NCSC ở TP Hồ Chí Minh. Sau khi dành thời gian cho gia đình và bạn bè, Hiếu lập tức phát huy năng lực của mình và bắt tay vào xây dựng môi trường mạng an toàn cho người dùng. Cộng đồng mạng hết sức vui mừng khi Hiếu PC "đánh bay" nhiều trang web giả mạo các hãng hàng không để lừa đảo bán vé máy bay. Sau đó, anh chàng chia sẻ về công cụ tiện ích "chống lừa đảo" mà Hiếu mất 3 đêm thức trắng để hoàn thiện. Công cụ được cung cấp dưới dạng tiện ích mở rộng (add-on) trên trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Brave, Kiwi Browser, để cảnh báo về độ an toàn của các website, tài khoản mạng xã hội. Khi một trang được đánh giá là lừa đảo hay có nội dung xấu, tiện ích sẽ ngăn người dùng truy cập vào trang đó. "Ngày xưa lũy tre làng giúp bảo vệ người dân thôn quê khỏi giặc phá, thiên tai, thì nay "Chống lừa đảo" sẽ bảo vệ mọi người khỏi lừa đảo trên Internet", Hiếu chia sẻ về tầm nhìn khi xây dựng dự án. Vừa qua, Cốc Cốc cùng NCSC và Hiếu PC đã cho ra đời Chiến dịch Khiên Xanh nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết của người dùng Internet Việt về những nguy hiểm tiềm ẩn trên không gian mạng. Hoạt động trọng tâm của chiến dịch chính là kêu gọi mỗi cá nhân chủ động báo cáo trang web không an toàn, lừa đảo, giả mạo,... Qua đó, hướng tới mục tiêu tạo ra một môi trường internet an toàn cho người Việt và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề bảo mật trên không gian mạng, góp phần làm không gian mạng thêm “xanh”. Nội dung của chiếc dịch được Hiếu PC chia sẻ rất nhiều trên trang cá nhân của mình. Theo anh, "Khiên xanh" cùng dự án phi lợi nhuận "Chống Lừa Đảo" đều có chung một mục tiêu chính là góp sức bảo vệ cộng đồng mạng và nâng cao nhận thức của mọi người về an toàn thông tin mạng. Bên cạnh hoạt động năng nổ trên mặt trận bảo vệ an ninh mạng, Hiếu PC cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình với tư cách khách mời, trong đó có "Bar Stories" cùng với rapper Hiếu Thứ Hai. Hiếu PC cũng tiết lộ, một nhà sản xuất muốn mua lại câu chuyện của anh để chuyển tải thành phim và đang trong quá trình thương lượng. Thông tin này khiến khán giả vô cùng mong đợi và hy vọng có thể hiểu rõ hơn cuộc đời của cựu hacker tài năng qua màn ảnh nhỏ. Mời các bạn xem video: Cảnh báo làn sóng hacker tấn công mạng xã hội. Nguồn: VTC

