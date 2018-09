Chưa về Việt Nam, iPhone XS và XR xách tay đã loạn giá

“Chỉ với 26 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu ngay chiếc iPhone XS mới nhất tại Việt Nam”, đây là lời rao mà người dùng có thể dễ dàng bắt gặp trên nhiều trang mua bán điện thoại trong những ngày gần đây.



Sau khi Apple cho đặt hàng trước thế hệ iPhone 2018 tại một số quốc gia, nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh di động xách tay tại Việt Nam cũng bắt đầu nhận đặt cọc, từ 5-10 triệu đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, theo khảo sát của Zing.vn, giá bán tại các đại lý chênh lệch nhau.

Nhiều cửa hàng đã nhận đặt hàng iPhone 2018 với nhiều mức giá chênh lệch.

Theo đó, một đại lý bán lẻ điện thoại tại TP.HCM đã cho phép khách hàng đặt trước với mức giá cụ thể như sau: iPhone XS phiên bản 64, 256 và 512 GB có giá lần lượt là 26 triệu đồng, 32 triệu đồng và 39 triệu đồng. Trong khi đó, tại một cửa hàng khác, giá dự kiến của iPhone XS cao hơn là 34 triệu đồng cho bản 64 GB, 39 triệu đồng cho bản 256 GB và 44 triệu đồng cho bản 512 GB.



Anh Trần Quốc Trung, đại diện một hệ thống bán lẻ điện thoại tại TP.HCM cho biết hiện tại tổng số khách đặt cọc 100 người, trong đó số lượng khách cọc iPhone XS Max nhiều hơn so với các bản khác, bởi đây là thiết bị cao cấp nhất.

Tại một hệ thống bán lẻ ở Hà Nội, iPhone XS Max có giá khởi điểm từ 35 triệu cho bản 64 GB, 40 triệu cho bản 256 GB và 45 triệu cho bản 512 GB. Phiên bản hỗ trợ 2 SIM sẽ có giá cao hơn 5 triệu đồng.

Mức giá này cũng chênh lệch khá nhiều khi so với một cửa hàng khác trong TP.HCM. Tại đây, iPhone XS Max có giá 34 triệu đồng cho bản 64 GB, 38 triệu đồng cho bản 256 GB và 43 triệu đồng cho bản 512 GB. Với phiên bản hỗ trợ 2 SIM, người dùng sẽ phải trả thêm 6 triệu đồng cho mỗi bản.

iPhone XS Max nhận được lượng đơn đặt hàng nhiều hơn mặt dù giá bán cao nhất. Ảnh: Engadget.

Theo anh Nguyễn Huy Tân, đại diện hệ thống bán lẻ điện thoại tại Hà Nội, đợt hàng đầu tiên sẽ có mặt tại Việt Nam ngay trong 21/9, ngày Apple bán ra iPhone XS và XS Max trên thế giới.



Anh cũng cho biết thêm, mẫu iPhone XR được bán ra muộn hơn, cuối tháng 10 mới có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện khách hàng cũng đã có thể đặt trước máy tại một số đại lý với giá bán dự kiến khoảng 26 triệu đồng cho bản 64 GB, 27,5 triệu đồng cho bản 256 GB và 30 triệu đồng cho bản 512 GB.

“Trong những ngày đầu iPhone về Việt Nam, do số lượng hàng ít cũng như các chi phí xách tay khá lớn khiến giá bán của máy bị độn lên đáng kể so với giá thực tế. Giá bán tại các đại lý cũng sẽ có mức chênh lệch do các chi phí phát sinh khác, chưa kể tới trong những ngày đầu giá bán cũng sẽ có rất nhiều biến động khó đoán”.

Trong đợt hàng đầu tiên, dân kinh doanh xách tay tại Việt Nam sẽ nhập iPhone XS và XS Max chủ yếu từ thị trường Hong Kong và Singapore. Đây là 2 thị trường có nguồn hàng dồi dào và gần với Viêt Nam, thuận tiện cho việc di chuyển. Sau đó, iPhone từ Úc và Mỹ cũng sẽ được nhập về và có giá tốt hơn.