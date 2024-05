Bắt được tê tê Java ở Bình Định: Loài nguy cấp trên toàn cầu

Mới đây người dân tại xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn đã bắt được 1 cá thể tê tê nặng khoảng 1,8kg. Do biết loài tê tê Java này thuộc danh sách động vật hoang dã quý hiếm và cần được bảo vệ, người này đã mang đến cơ quan chức năng để giao nộp. Hạt kiểm lâm đã tiếp nhận cá thể này và báo cáo cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh, sau đó liên hệ với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Cúc Phương để bàn giao cá thể tê tê theo quy định. Tê tê Java có tên khoa học là Manis Javanica, thuộc nhóm IB, nằm trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế là loài "nguy cấp trên toàn cầu", là động vật hoang dã, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng nên được xếp vào danh sách loài nguy cấp, nghiêm cấm săn bắt, buôn bán và tiêu thụ. Tê tê Java có thân cỡ trung bình. Dài 0,4 – 0,65m, trọng lượng 6 – 8kg. Không có răng, lưỡi dài nhiều chất dính. Toàn thân, từ đầu đến cuối đuôi phủ lớp vẩy sừng. Các vẩy sừng xếp chồng lên nhau như mái ngói. Bụng không có vẩy sừng, da dày có lớp lông cứng. Màu sắc của vẩy tê tê Java thường là màu nâu sẫm, vàng hoặc vàng nhạt, có những con bạch tạng do nuôi con trong hang lâu ngày. Có 17 hàng vẩy thân xếp theo chiều dọc, 11 – 13 hàng xếp theo chiều ngang; đuôi có 25 hàng vẩy xếp theo chiều dọc, 8 hàng xếp theo chiều ngang (3 hàng mặt trên, 3 hàng mặt dưới và 2 hàng mép đuôi. Thức ăn chủ yếu của tê tê Java là mối, kiến, côn trùng nhỏ ở mặt đất, đôi khi có cả cỏ, lá cây mục. Chúng động dục, ghép đôi vào tháng 10, đẻ con vào tháng 3 ở trong hang. Mỗi lứa 1 – 2 con (rất ít trường hợp đẻ 3 con). Con non thường có lớp vẩy màu trắng đục. Theo các chuyên gia, tê tê Java là một trong những loài động vật có vú bị săn bắt nhiều nhất ở Đông Nam Á. Chúng bị các đối tượng mua bán trái phép để làm thịt và làm thuốc Đông y. Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.

