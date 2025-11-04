Công nghệ Bắc Việt trúng gói mua cáp quang tại SCTV, tỷ lệ tiết kiệm 0,74%

Duy nhất Công ty Công nghệ Bắc Việt tham gia và trúng gói thầu của Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist (SCTV), tỷ lệ tiết kiệm 0,74%.

Chỉ một nhà thầu tham gia

Tại dự án mua sắm vật tư lắp đặt phát triển khách hàng FTTx năm 2025 - giai đoạn 1 do SCTV phê duyệt ngày 12/6/2025 theo Quyết định 225/QĐ-SCTV với tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng.

Nguồn: MSC

Gói thầu mua sắm cáp quang và phụ kiện phục vụ phát triển khách hàng FTTx năm 2025 - giai đoạn 1 có giá hơn 610 triệu đồng; ngày 30/10/2025, Tổng Giám đốc Trương Chí Bình ký Quyết định phê duyệt Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Công nghệ Bắc Việt trúng thầu với giá 606 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,74%) thực hiện trong 60 ngày.

Trúng 6 gói thầu tại SCTV

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Công nghệ Bắc Việt có địa chỉ tại Phường Bảy Hiền, TP HCM; đã tham gia 105 gói thầu, trúng 17 gói, 4 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng (bao gồm liên danh) hơn 17,59 tỷ đồng.

Công ty là nhà thầu quen mặt tại SCTV với 6 gói mua sắm hàng hóa từ năm 2023 đến nay. Đối thủ thường bị loại là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Simba với lý do trả giá cao hơn.

Các gói thầu công ty đã trúng phải kể đến:

Gói thầu Đầu tư cáp quang phục vụ hoạt động nhỏ lẻ của các chi nhánh, trung tâm SCTV năm 2024 - đợt 5 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vật tư, thiết bị, nhân công phục vụ hoạt động nhỏ lẻ của các chi nhánh, trung tâm SCTV năm 2024 - đợt 5 với giá 430 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Tại dự án Tuyến cáp quang Long Thành – Bà Rịa, gói thầu đầu tư cáp quang và phụ kiện cho tuyến cáp quang Long Thành – Bà Rịa năm 2024, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Công nghệ Bắc Việt trúng thầu với giá 696 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Công nghệ Bắc Việt đang dự 2 gói thầu của SCTV:

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 31.10. Nguồn: MSC

Gói thầu Đầu tư cáp quang phục vụ hoạt động nhỏ lẻ của các chi nhánh, trung tâm SCTV năm 2025 - đợt 1 thuộc dự án Vật tư, thiết bị, nhân công phục vụ hoạt động nhỏ lẻ của các chi nhánh, trung tâm SCTV năm 2025 - đợt 1. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 31/10/2025, gói thầu có giá 277 triệu đồng, duy nhất Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Công nghệ Bắc Việt dự thầu với giá hơn 393 triệu đồng (cao hơn 116 triệu đồng so với giá gói thầu).

Tại Dự án điều chỉnh “Đầu tư hệ thống mạng GPON năm 2025 – Giai đoạn 1”, gói thầu Mua vật tư bổ sung cho dự án GPON năm 2025 – Giai đoạn 1; Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 30/10, gói thầu có giá hơn 544 triệu đồng, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Công nghệ Bắc Việt dự thầu với giá 608 triệu đồng (cao hơn 64 triệu đồng so với gói thầu).