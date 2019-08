Yêu lâu năm, 3 cặp hot trong giới trẻ bất ngờ lộ 'bằng chứng chia tay'

Thời gian gần đây, nhiều đôi hot teen, cầu thủ - WAGs liên tục lộ tin đồn chia tay qua nhiều biểu hiện "bất thường".



Điều đáng nói, những đôi này yêu nhau đã lâu, thậm chí được dân mạng "đẩy thuyền" nhiệt tình để sớm "về chung một nhà".

Sun HT nói "cần gì người yêu"

Ngày 23/8, hình ảnh trên trang cá nhân của Sun HT (tên thật Đoàn Nhật Minh, sinh năm 1993) cho thấy cô vào Sài Gòn công tác nhưng không đến thăm bạn trai mà hẹn hò cô bạn thân Quỳnh Anh Shyn.

"Cần gì người yêu đâu, ngại quá đây này", hot girl Hà thành viết trên story trang cá nhân.

Dòng trạng thái ẩn ý của Sun HT khiến nhiều người nghi ngờ cô và bạn trai đang trục trặc tình cảm. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó ít ngày, Sun HT đăng dòng trạng thái: "Some things are more beautiful when they don't belong to anyone or anything" (tạm dịch: Có những thứ sẽ đẹp hơn khi nó chẳng thuộc về ai hay thuộc về bất kỳ điều gì cả).

Những biểu hiện này khiến dân mạng đồn đoán cô gái 26 tuổi và vlogger Phở Đặc Biệt (tên thật Tô Bửu Phát, sinh năm 1991) đã chia tay.

Zing.vn liên hệ Phở Đặc Biệt nhưng nam vlogger từ chối trả lời về tin đồn rạn nứt tình cảm với bạn gái.

Hơn 3 năm yêu nhau, đôi vlogger - hot girl này khiến fan ghen tỵ với nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng cũng có lần dính tin đồn "đường ai nấy đi".

Cụ thể, năm 2017, khi Sun HT dính vào lùm xùm chê Jessica - cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD - "chảnh", hai người có khoảng thời gian không tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, một thời gian sau, Phở Đặc Biệt và Sun HT lại chia sẻ những hình ảnh bên nhau vui vẻ, ngầm khẳng định "gương vỡ lại lành".

Cặp Phở Đặc Biệt - Sun HT thường có những khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Hiếu Nguyễn và bạn gái Tây chia tay sau 2 năm hẹn hò?



Sinh ra trong gia đình giàu có, tiếng tăm, những thiếu gia, tiểu thư nhà đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn luôn nhận được sự quan tâm lớn.

Tháng 11/2018, cậu út Hiếu Nguyễn công khai bạn gái Tây Nicole Teixeira (nickname Nikkita) qua bức ảnh cả hai chụp chung kèm dòng trạng thái: "One year with my other half" (tạm dịch: Một năm cùng với một nửa của tôi).

Nikkita là bạn học của Tiên Nguyễn - chị gái Hiếu Nguyễn - tại Anh. Trong thời gian hẹn hò, cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau và đăng ảnh lãng mạn.

Cậu út nhà đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn từng gây chú ý khi công khai hẹn hò bạn gái Tây. Ảnh: Instagram NV.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, con trai út của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn và bạn gái Tây bị “soi” ra nhiều bằng chứng đã chia tay sau 2 năm hẹn hò.

Dân mạng phát hiện cả hai không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, đôi trẻ còn xóa hết hình chụp chung, cũng như ảnh của đối phương trên trang cá nhân.

Thiếu gia Sài thành và bạn gái Tây không còn “thả tim”, comment dưới hình ảnh của nhau như trước.

Ngoài ra, những status tâm trạng, buồn bã của đôi trẻ càng khiến dân mạng thêm tin rằng họ đã “đường ai nấy đi”.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên em chồng Hà Tăng dính tin đồn chia tay người yêu.

Trước đó, Nikkita từng xóa hết ảnh bạn trai trên trang cá nhân. Nhưng không lâu sau, cả hai lại đăng ảnh tình cảm bên nhau, xóa tan đồn đoán rạn nứt.

Bởi vậy, không ít người cho rằng lần này Hiếu Nguyễn và bạn gái có thể cũng chỉ đang "giận hờn vu vơ" và không đến mức chia tay.

Quang Hải - Nhật Lê bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội

Quang Hải (sinh năm 1997, tiền vệ CLB Hà Nội) công khai hẹn hò với hot girl Nhật Lê (sinh năm 1999, Quảng Nam) được gần 3 năm.

Họ là cặp cầu thủ - WAGs được quan tâm nhất nhì mạng xã hội Việt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai để lộ nhiều "bằng chứng chia tay".

Theo đó, dân mạng chỉ ra gần đây nhất, Quang Hải, Nhật Lê đều bỏ tên thay thế nhắc tới nhau trên Facebook của mình. Cụ thể, trong khi chàng tiền đạo số 19 bỏ chữ "Lu", Nhật Lê cũng xóa chữ "Q.H".

Trước đó, dân mạng cũng chỉ ra hai người đều bỏ trạng thái "Đang hẹn hò", cũng như không like ảnh, status của nhau trên trang cá nhân.

Quang Hải và Nhật Lê đều xóa trạng thái hẹn hò và tên thay thế Facebook từng nhắc đến nhau. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, Nhật Lê không xuất hiện tại đám cưới của anh trai Quang Hải hôm 14/7. Cô nàng cũng không gửi lời chúc mừng ngôi sao tuyển Việt Nam trên mạng xã hội vào ngày sinh nhật.

Ngày 9/8, 9X chia sẻ bản cover ca khúc Duyên mình lỡ (Hương Tràm). Cô cũng cover ca khúc Cạn cả nước mắt (Thái Trinh, Karik). Bài hát cùng chủ đề chia tay, cảm giác tiếc nuối vì tình yêu tan vỡ.

Ngày Thất tịch (7/7 âm lịch), cô nàng sinh năm 1999 bắt trend ăn đậu đỏ để cầu tình duyên và viết caption: "Nghe nói độc thân thì sẽ tìm được ý trung nhân. Nếu đã có đôi, có cặp sẽ nên duyên cầm sắt, bên nhau lâu dài".

Nhật Lê - Quang Hải bị đồn chia tay sau 3 năm yêu nhau, Thảo Mi là "người yêu tin đồn mới" của cầu thủ gốc Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Về phía Quang Hải, anh bị đồn đang có người yêu mới tên Nguyễn Thảo Mi. Một số dân mạng còn "soi" ra một số "bằng chứng" về việc Quang Hải có "tình ý" với hot girl Sài thành.