Xuất hiện sen đá trên đỉnh Fansipan khiến du khách ngỡ ngàng

Gần đây du khách đặt chân lên đỉnh Fansipan không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến những bông hoa sen đá mọc lên giữa sườn núi đá dốc đứng. Ảnh: Chụp màn hình Trên cung đường trekking chinh phục đỉnh Fansipan sen đá mọc đầy rẫy, tạo nên khung cảnh hút mắt du khách. Ảnh: Đinh Minh Thư / Check in Việt Nam Trên MXH cư dân mạng chia sẻ khá nhiều khoảnh khắc hoa sen đá mọc trên vách đá ở Fansipan. Ảnh: Đinh Minh Thư / Check in Việt Nam Trong điều kiện thời tiết mây mù, giá lạnh hay nóng như đổ lửa, loài hoa này vẫn căng tràn sức sống, mang đến cho người ngắm một cảm giác thư thái, yên bình. Ảnh: Đinh Minh Thư / Check in Việt Nam Hoa sen là biểu tượng của Phật giáo và cũng là loài hoa cao quý chốn thiên đình, phù hợp với cảnh tiên, cõi Phật. Vậy nên khi thấy loài hoa này xuất hiện nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh: Đinh Minh Thư / Check in Việt Nam Phía dưới bình luận cư dân mạng đua nhau khoe khoảnh khắc check in cùng hoa sen đá tại Fansipan. Ảnh: Manh Nguyen Van Dù mọc trên vách đá dựng đứng nhưng với số lượng nhiều đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp như chốn bồng lai. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Như Không ít du lịch phải dừng lại chụp ảnh cùng sen đá trên con đường chinh phục Fansipan. Ảnh: Hiền Cathy Cùng với các loài cây xanh khác, hoa sen đá đã tạo thêm vẻ đẹp cho cảnh quan của Fansipan. Ảnh: Yến Tây Các du khách thích thú chụp hình hoa sen đá tại đỉnh Fansipan. Ảnh: Thủy Slow Ảnh: Lê Thị Ánh Dương

Gần đây du khách đặt chân lên đỉnh Fansipan không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến những bông hoa sen đá mọc lên giữa sườn núi đá dốc đứng. Ảnh: Chụp màn hình Trên cung đường trekking chinh phục đỉnh Fansipan sen đá mọc đầy rẫy, tạo nên khung cảnh hút mắt du khách. Ảnh: Đinh Minh Thư / Check in Việt Nam Trên MXH cư dân mạng chia sẻ khá nhiều khoảnh khắc hoa sen đá mọc trên vách đá ở Fansipan. Ảnh: Đinh Minh Thư / Check in Việt Nam Trong điều kiện thời tiết mây mù, giá lạnh hay nóng như đổ lửa, loài hoa này vẫn căng tràn sức sống, mang đến cho người ngắm một cảm giác thư thái, yên bình. Ảnh: Đinh Minh Thư / Check in Việt Nam Hoa sen là biểu tượng của Phật giáo và cũng là loài hoa cao quý chốn thiên đình, phù hợp với cảnh tiên, cõi Phật. Vậy nên khi thấy loài hoa này xuất hiện nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh: Đinh Minh Thư / Check in Việt Nam Phía dưới bình luận cư dân mạng đua nhau khoe khoảnh khắc check in cùng hoa sen đá tại Fansipan. Ảnh: Manh Nguyen Van Dù mọc trên vách đá dựng đứng nhưng với số lượng nhiều đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp như chốn bồng lai. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Như Không ít du lịch phải dừng lại chụp ảnh cùng sen đá trên con đường chinh phục Fansipan. Ảnh: Hiền Cathy Cùng với các loài cây xanh khác, hoa sen đá đã tạo thêm vẻ đẹp cho cảnh quan của Fansipan. Ảnh: Yến Tây Các du khách thích thú chụp hình hoa sen đá tại đỉnh Fansipan. Ảnh: Thủy Slow Ảnh: Lê Thị Ánh Dương