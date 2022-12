Tuyết rơi phủ trắng Fansipan, netizen lên lịch check in còn kịp

Sáng sớm 28/12, tuyết rơi xuất hiện dày đặc trên đỉnh Fansipan (Lào Cai). Hiện tượng này bắt đầu xảy ra lúc 5h và kéo dài suốt nhiều giờ tiếp theo. Được biết lúc 8h, nhiệt độ trên đỉnh là -4 độ C. Mức nhiệt này cao hơn so với đợt rét trước, nhưng do độ ẩm tăng cao, thuận lợi cho sự hình thành mưa tuyết. Sau khi có mưa tuyết đỉnh Fansipan, trên MXH xuất hiện rất nhiều hình ảnh về hiện tượng này, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dưới phần bình luận nhiều bạn trẻ nhanh chóng lên lịch du lịch Lào Cai, mong muốn được check in cùng màn tuyết phủ trắng dày đặc. Sáng 28/12, tuyết vẫn rơi dày và nhuộm trắng đỉnh Fansipan từ độ cao 2.800m trở lên. Loạt hình ảnh về mưa tuyết phủ dày đặc trên đỉnh Fansipan hiện tại vẫn nhận về sự quan tâm lớn. Đặc biệt, tuyết rơi dày phủ trắng quần thể tâm linh Fansipan khiến nơi đây càng khoác lên vẻ đẹp như trong những thước phim cổ trang. Tuyết rơi dày bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương. Theo dự báo mưa tuyết sẽ còn kéo dài trong hôm nay và phủ dày hơn, các bạn trẻ nhanh chóng lên lịch trình check in đỉnh Fansipan để vừa ngắm tuyết, lại có ảnh siêu đẹp như trời Âu. Cùng ngắm thêm một số hình ảnh mưa tuyết trên đỉnh Fansipan sáng 28-12. Ảnh sử dụng trong bài: Nam Nguyễn

