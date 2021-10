Xuất hiện đơn xin nghỉ việc bằng bánh kem vô cùng độc đáo

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ với hình ảnh đơn xin nghỉ việc viết trên bánh kem đến từ một nhân viên gửi cho Ban giám đốc cũng như các cộng sự một công ty tại TP HCM. Trên chiếc bánh kem độc lạ này có đầy đủ mọi nội dung như một lá đơn nghỉ việc thông thường như tên công ty, tên người xin nghỉ việc, thời gian xin nghỉ...Ngoài ra, người này còn kịp chia sẻ 2 năm ý nghĩa làm việc tại công ty, gửi lời cảm ơn và chúc công ty thành công. Có thể thấy, lá đơn xin nghỉ việc ấy đã thể hiện sự ngọt ngào từ những lời lẽ vô cùng lịch sự và tử tế. Được biết, câu chuyện này do chính Giám đốc Điều hành của công ty chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Hiện tại, hình ảnh lá thư nghỉ việc được thực hiện bằng chiếc bánh kem đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Những lá đơn xin nghỉ việc với những lý do vô cùng bá đạo từng khiến nhiều người cười chảy ra nước mắt. Lý do có việc gia đình có việc bận, con ốm, bố mẹ nằm viện đã trở nên cũ mềm, thay vào đó là những lý do vô cùng bá đạo và có phần hơi bất cần. Đơn xin nghỉ phép vì bị quái vật tấn công này từng làm cõi mạng được phen cười nghiêng ngả. Nghỉ việc một ngày để xem bóng đá thì quả thực vô cùng "bá đạo", đây ắt hẳn là fan bóng đá chính hiệu. Những lý do trong đơn xin nghỉ việc thời gian qua được nhiều người nghĩ ra vô cùng sướt mướt nhưng cũng không thiếu phần đanh thép và sắt đá. Bên cạnh những lá đơn xin nghỉ việc thì việc xin nghỉ học cũng khiến cư dân mạng có những tràng cười vô cùng thoải mái. Điển hình như vì ham mê bóng nên cậu học sinh này sẵn sàng xin nghỉ học để ở nhà xem. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Sinh viên tiêu 3 triệu/tháng liệu có đủ? - Nguồn: VTV24

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ với hình ảnh đơn xin nghỉ việc viết trên bánh kem đến từ một nhân viên gửi cho Ban giám đốc cũng như các cộng sự một công ty tại TP HCM. Trên chiếc bánh kem độc lạ này có đầy đủ mọi nội dung như một lá đơn nghỉ việc thông thường như tên công ty, tên người xin nghỉ việc, thời gian xin nghỉ...Ngoài ra, người này còn kịp chia sẻ 2 năm ý nghĩa làm việc tại công ty, gửi lời cảm ơn và chúc công ty thành công. Có thể thấy, lá đơn xin nghỉ việc ấy đã thể hiện sự ngọt ngào từ những lời lẽ vô cùng lịch sự và tử tế. Được biết, câu chuyện này do chính Giám đốc Điều hành của công ty chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Hiện tại, hình ảnh lá thư nghỉ việc được thực hiện bằng chiếc bánh kem đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Những lá đơn xin nghỉ việc với những lý do vô cùng bá đạo từng khiến nhiều người cười chảy ra nước mắt. Lý do có việc gia đình có việc bận, con ốm, bố mẹ nằm viện đã trở nên cũ mềm, thay vào đó là những lý do vô cùng bá đạo và có phần hơi bất cần. Đơn xin nghỉ phép vì bị quái vật tấn công này từng làm cõi mạng được phen cười nghiêng ngả. Nghỉ việc một ngày để xem bóng đá thì quả thực vô cùng "bá đạo", đây ắt hẳn là fan bóng đá chính hiệu. Những lý do trong đơn xin nghỉ việc thời gian qua được nhiều người nghĩ ra vô cùng sướt mướt nhưng cũng không thiếu phần đanh thép và sắt đá. Bên cạnh những lá đơn xin nghỉ việc thì việc xin nghỉ học cũng khiến cư dân mạng có những tràng cười vô cùng thoải mái. Điển hình như vì ham mê bóng nên cậu học sinh này sẵn sàng xin nghỉ học để ở nhà xem. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Sinh viên tiêu 3 triệu/tháng liệu có đủ? - Nguồn: VTV24