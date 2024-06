Xoài Non về quê làm rẫy hậu ly hôn chồng đại gia Sài thành

Mới đây, Xoài Non gây chú ý với loạt ảnh "bỏ phố về quê". Có thể thấy người đẹp đang rất tận hưởng cuộc sống hiện tại kể từ sau khi ly hôn chồng thiếu gia Xemesis. Loạt ảnh khoe sắc của Xoài Non ở quê đang nhận về lượt tương tác cực kỳ khủng với gần 5 nghìn lượt yêu thích. Thông qua bộ ảnh có thể thấy, dù ở phố hay quê thì Xoài Non vẫn luôn giữ được phong độ vững bền về nhan sắc. Nếu như loạt ảnh gái phố giúp Xoài Non khoe được vẻ đẹp sang trọng, kiêu kỳ và quyến rũ. Thì vẻ ngoài gái quê lại giúp mỹ nhân 2000 thể hiện nét đẹp ngọt ngào, trong sáng và đặc biệt rất chân chất. Về lại quê nhà, Xoài Non diện trang phục khá giản dị khi diện bộ đồ ngủ được may bằng vải phi bóng, bên ngoài được khoác thêm chiếc áo sơ mi dài tay. Tuy nhìn trông outfit rất đơn giản, nhưng Xoài Non lại mang đến cảm giác rất tươi trẻ và xinh xắn. Nhiều ý kiến cho rằng, họ rất thích tạo hình gái quê của cô nàng trông vừa hiền hậu vừa đáng yêu. Dù cật lực làm rẫy giữa khí trời khá oi bức, song làn da của Xoài Non vẫn không có dấu hiệu xuống sắc. Nhìn ảnh có thể thấy, da mặt cô nàng vẫn giữ được độ trắng sáng, căng bóng và mịn màng nhất định. Không ít chị em đã để lại bình luận "xin vía" từ Xoài Non, bởi cô nàng dù làm việc chân tay nhưng vẫn ngời ngời nhan sắc. Cách đây không lâu, Xoài Non gây xôn xao mạng xã hội khi thông báo đã ly hôn với chồng thiếu gia Xemesis. Hiện tại, nữ người mẫu đang sống tại một căn chung cư thuộc khu Thảo Điền, TP HCM. Xoài Non đang rất chăm chỉ làm việc nhằm ổn định về kinh tế sau khi đã "đường ai nấy đi".

