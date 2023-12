Xoài Non và những lần lộ mặt mộc vẫn được fan “xin vía”

Mới đây, streamer Xemesis đăng tải một vlog mới, chia sẻ về quá trình được vợ Xoài Non chuẩn bị cho hành trình sắp tới của mình. Bên cạnh những màn tương tác hài hước, dí dỏm của Xemesis, điều khiến cư dân mạng chú ý nhất lại chính là nhan sắc mặt mộc của hot girl Xoài Non. Theo đó, người đẹp sinh năm 2002 diện đồ bộ, tóc không tạo kiểu, gương mặt mộc hoàn toàn. Song nhìn kĩ, người hâm mộ vẫn phải đua nhau “xin vía” vì dù “lôi thôi” cỡ nào cũng không dìm được nhan sắc của vợ Xemesis. Gương mặt không một chút khuyết điểm, ai nhìn cũng phải khen xinh và thích vẻ tự nhiên này của Xoài Non. Cô nàng nhiều lần khiến netizen thích thú khi zoom cận nhan sắc tự nhiên, làn da trắng sáng, mịn màng khi không trang điểm. Những lần khoe mặt mộc được khen hết lời trước đây của Xoài Non. Trước đó, xuất hiện trong clip chơi đùa cùng cún cưng, diện trang phục giản dị khi ở nhà, gương mặt không make up của Xoài Non vẫn cực rạng rỡ. Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp lai cùng làn da trắng mịn màng, khi bỏ đi lớp make, trông Xoài Non cũng chẳng kém sắc là bao. Nhưng xét về tổng thể, Xoài Non vẫn được ngợi khen ngoại hình dù được trang điểm kỹ càng hay không. Ảnh: Tổng hợp

Mới đây, streamer Xemesis đăng tải một vlog mới, chia sẻ về quá trình được vợ Xoài Non chuẩn bị cho hành trình sắp tới của mình. Bên cạnh những màn tương tác hài hước, dí dỏm của Xemesis, điều khiến cư dân mạng chú ý nhất lại chính là nhan sắc mặt mộc của hot girl Xoài Non. Theo đó, người đẹp sinh năm 2002 diện đồ bộ, tóc không tạo kiểu, gương mặt mộc hoàn toàn. Song nhìn kĩ, người hâm mộ vẫn phải đua nhau “xin vía” vì dù “lôi thôi” cỡ nào cũng không dìm được nhan sắc của vợ Xemesis. Gương mặt không một chút khuyết điểm, ai nhìn cũng phải khen xinh và thích vẻ tự nhiên này của Xoài Non. Cô nàng nhiều lần khiến netizen thích thú khi zoom cận nhan sắc tự nhiên, làn da trắng sáng, mịn màng khi không trang điểm. Những lần khoe mặt mộc được khen hết lời trước đây của Xoài Non. Trước đó, xuất hiện trong clip chơi đùa cùng cún cưng, diện trang phục giản dị khi ở nhà, gương mặt không make up của Xoài Non vẫn cực rạng rỡ. Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp lai cùng làn da trắng mịn màng, khi bỏ đi lớp make, trông Xoài Non cũng chẳng kém sắc là bao. Nhưng xét về tổng thể, Xoài Non vẫn được ngợi khen ngoại hình dù được trang điểm kỹ càng hay không. Ảnh: Tổng hợp