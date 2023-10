Xoài Non chia sẻ tình hình sức khoẻ trước quyết định IVF kiếm con

Mới đây, Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) trở thành khách mời trong chương trình Sao Đi Làm với sự dẫn dắt của MC Thanh Vân Hugo. Tại đây, vợ streamer Xemesis (Hiếu Nghiêm) đã tâm sự về chuyện hôn nhân và mong muốn có con khiến cư dân mạng chú ý. Xoài Non cho biết mình muốn có cả bé trai và bé gái, tốt nhất là sinh trai trước gái sau để anh có thể bảo vệ em. Tuy nhiên cô cũng lo lắng không biết mình có thể sinh cả trai và gái không vì sức khoẻ yếu. “Lúc em đi khám bác sĩ bảo em là cổ tử cung bị nhỏ, kinh nguyệt không đều nên rụng trứng không đều. Bây giờ nếu có làm IVF thì cũng sẽ ảnh hưởng đến em bé nên phải uống thuốc 1 thời gian” - Xoài Non giải thích với MC Vân Hugo. Trong khi đó cả nhà chồng Xoài Non thì rất mong có cháu. Bên cạnh việc treo thưởng lớn như sinh con trai sẽ cho khách sạn, con gái thì cho căn nhà, bố chồng cô cũng hay giục con dâu sinh con. Ngay cả khi ông bị bệnh, phải nằm viện thì câu đầu tiên khi các con vào thăm là “Cháu của ông đâu?” nên cô cũng mong có em bé cho bố vui. Bản thân Xoài Non đã muốn có con từ khi mới cưới xong, tức là lúc 18 tuổi. Lúc đó cô nàng đã lên kế hoạch cưới, có bầu và sinh con luôn nhưng không ngờ lại không được như ý. “Nếu mà để lâu quá thì em cũng thấy tội nghiệp cho chồng vì chồng em muốn vẫn còn trẻ mà được dẫn con đi chơi, được đồng hành cùng con. Chồng em cũng mê con nít nữa” - nàng dâu hào môn nói. Ngoài ra Xoài Non cũng nhắc đến sự yêu thương mà gia đình chồng dành cho mình. Từ khi chưa về ra mắt, mới chỉ nói chuyện qua điện thoại thì mẹ chồng cô đã rất cưng con dâu, đi khoe với mọi người: “Con dâu tui nè! Nó đẹp gái không? Nó ngoan với thương tui lắm”. Xoài Non cũng sẵn sàng về ở với mẹ chồng nếu bà muốn: “Không phải em nịnh hay gì đâu mà bố mẹ chồng em đã ly hôn, mẹ ở một mình mà cũng lớn tuổi rồi nên chỉ cần mẹ muốn là em về ở được liền… Thực ra khi mẹ ở Việt Nam và qua nhà em ngủ thì em sẽ vào phòng mẹ và 2 mẹ con tâm sự đến sáng. Có hôm em nói luyên thuyên đến 4h sáng xong bị mẹ đuổi về phòng”. Về cuộc hôn nhân với streamer giàu nhất Việt Nam, Xoài Non cũng lần đầu tiên tâm sự về những khúc mắc sau khi kết hôn và cách giải quyết của 2 vợ chồng. Xoài Non cho biết sau 4 năm kết hôn, cũng có những lúc bản thân cảm thấy bị vỡ mộng vì không có cuộc hôn nhân nào luôn màu hồng.

Mới đây, Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) trở thành khách mời trong chương trình Sao Đi Làm với sự dẫn dắt của MC Thanh Vân Hugo. Tại đây, vợ streamer Xemesis (Hiếu Nghiêm) đã tâm sự về chuyện hôn nhân và mong muốn có con khiến cư dân mạng chú ý. Xoài Non cho biết mình muốn có cả bé trai và bé gái, tốt nhất là sinh trai trước gái sau để anh có thể bảo vệ em. Tuy nhiên cô cũng lo lắng không biết mình có thể sinh cả trai và gái không vì sức khoẻ yếu. “Lúc em đi khám bác sĩ bảo em là cổ tử cung bị nhỏ, kinh nguyệt không đều nên rụng trứng không đều. Bây giờ nếu có làm IVF thì cũng sẽ ảnh hưởng đến em bé nên phải uống thuốc 1 thời gian” - Xoài Non giải thích với MC Vân Hugo. Trong khi đó cả nhà chồng Xoài Non thì rất mong có cháu. Bên cạnh việc treo thưởng lớn như sinh con trai sẽ cho khách sạn, con gái thì cho căn nhà, bố chồng cô cũng hay giục con dâu sinh con. Ngay cả khi ông bị bệnh, phải nằm viện thì câu đầu tiên khi các con vào thăm là “Cháu của ông đâu?” nên cô cũng mong có em bé cho bố vui. Bản thân Xoài Non đã muốn có con từ khi mới cưới xong, tức là lúc 18 tuổi. Lúc đó cô nàng đã lên kế hoạch cưới, có bầu và sinh con luôn nhưng không ngờ lại không được như ý. “Nếu mà để lâu quá thì em cũng thấy tội nghiệp cho chồng vì chồng em muốn vẫn còn trẻ mà được dẫn con đi chơi, được đồng hành cùng con. Chồng em cũng mê con nít nữa” - nàng dâu hào môn nói. Ngoài ra Xoài Non cũng nhắc đến sự yêu thương mà gia đình chồng dành cho mình. Từ khi chưa về ra mắt, mới chỉ nói chuyện qua điện thoại thì mẹ chồng cô đã rất cưng con dâu, đi khoe với mọi người: “Con dâu tui nè! Nó đẹp gái không? Nó ngoan với thương tui lắm”. Xoài Non cũng sẵn sàng về ở với mẹ chồng nếu bà muốn: “Không phải em nịnh hay gì đâu mà bố mẹ chồng em đã ly hôn, mẹ ở một mình mà cũng lớn tuổi rồi nên chỉ cần mẹ muốn là em về ở được liền… Thực ra khi mẹ ở Việt Nam và qua nhà em ngủ thì em sẽ vào phòng mẹ và 2 mẹ con tâm sự đến sáng. Có hôm em nói luyên thuyên đến 4h sáng xong bị mẹ đuổi về phòng”. Về cuộc hôn nhân với streamer giàu nhất Việt Nam, Xoài Non cũng lần đầu tiên tâm sự về những khúc mắc sau khi kết hôn và cách giải quyết của 2 vợ chồng. Xoài Non cho biết sau 4 năm kết hôn, cũng có những lúc bản thân cảm thấy bị vỡ mộng vì không có cuộc hôn nhân nào luôn màu hồng.