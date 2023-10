Hot girl Xoài Non chụp ảnh cho chồng, thành phẩm khiến netizen cười lăn

Sau gần 3 năm kết hôn, vợ chồng Xemesis - Xoài Non vẫn luôn là cặp đôi thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Vợ chồng hot girl Xoài Non không ngại chia sẻ những hình ảnh đời thường và câu chuyện về cuộc sống hôn nhân với mọi người. Mới đây, vợ chồng Xoài Non có chuyến du lịch tại Úc, cặp đôi chia sẻ nhiều khoảnh khắc lên MXH. Tuy nhiên nhân vật chiếm spotlight trong loạt ảnh được Xoài Non đăng tải lại là Xemesis. Trong khoảnh khắc này, thiếu gia họ Nghiêm cũng được vợ chụp ở cùng bối cảnh, cùng cách pose dáng là đặt tay lên mặt nhưng thành quả lại khiến nhiều người bật cười. Netizen nhận ra dù có là streamer giàu nhất Việt Nam thì Xemesis cũng như bao anh chồng khác, phải đeo túi cho vợ như thường. Qua ống kính của ông xã, cô nàng xinh như búp bê, được netizen khen hết lời. Trước khi kết hôn Xoài Non (tên thật là Trang Phạm) đã là một hot girl có tiếng. Cô được yêu mến nhờ gương mặt xinh như búp bê. Nhìn ảnh, nhiều người cứ ngỡ Xoài Non lai Tây nhưng bố mẹ cô đều là người Việt. Lấy chồng là thiếu gia nhà giàu khi mới chỉ 18 tuổi, Xoài Non bị cho rằng "ăn bám chồng", "ngồi mát ăn bát vàng"..., nhưng cô đã phủ nhận. Ảnh: FBNV

