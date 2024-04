Bạn thân Xoài Non diện váy "lưới bắt cá", khoe thân hình bốc lửa

Wilson Nhật Anh, tên tiếng việt là Trần Nhật Anh, hay còn được biết đến với cái tên Sunna sinh năm 2002, mang hai dòng máu Việt - Mỹ (mẹ người Việt, cha người Mỹ). Sunna gây chú ý bởi gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng làn da trắng mịn. Đặc biệt, thân hình cô khá mũm mĩm nhưng lại vô cùng quyến rũ. Cô nàng mới đây đã đăng tải những bức ảnh chụp ở biển, với trang phục là chiếc váy dạng lưới xuyên thấu, nhìn thấy nội y bên trong. Thân hình "ngực tấn công mông phòng thủ" của nàng hot girl đốt mắt người xem. Số đo 3 vòng là 90-66-95 đã giúp Sunna sở hữu đường cong hút mắt. Cô nàng cũng được biến đến là thành viên chơi chung hội bạn thân với hot girl đình đám Xoài Non - vợ streamer Xemesis. Mới đây, hội bạn Xoài Non cũng có chuyến du lịch Hàn Quốc và có những bức ảnh nhí nhố chụp chung với nhau. Sunna có gu thời trang khá phóng khoáng. Cô thường khoe thân hình đồng hồ cát cực kỳ cuốn hút của mình lên mạng xã hội thông qua loạt ảnh gợi cảm, quyến rũ. Đầu năm 2022, Sunna gây bất ngờ khi công khai mang bầu ở tuổi 19. Đặc biệt hơn cả, từ thời điểm đó cho đến nay, Sunna chưa từng công khai danh tính ông xã khiến nhiều người không khỏi tò mò, thắc mắc. Mặc dù vậy, sắc vóc của gái một con vẫn không hề sụt giảm, thậm chí còn mặn mà cuốn hút hơn trước. Hiện tại dù là mẹ đơn thân nhưng Sunna vẫn luôn tích cực, lạc quan và có cuộc sống vui vẻ bên cạnh con gái.

