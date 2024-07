“Gái xinh Instagram” Xoài Non thăng hạng nhan sắc và nóng bỏng

Trong bài đăng mới nhất, “gái xinh Instagram” Xoài Non tiếp tục khiến bao chàng xao xuyến với vẻ đẹp ngọt ngào tựa công chúa. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV/ Instagram Tuy không diện đồ quá cầu kỳ, nhưng Xoài Non vẫn dễ dàng thu hút người xem với thần thái nhẹ nhàng và trong sáng. Trong clip, hot girl gốc Thái Bình gây ấn tượng với màu tóc ánh kim cực kỳ tôn da, cùng phong cách trang điểm không quá sắc sảo nhưng vẫn phô trọn vẻ đẹp một cách tinh tế. Cũng trong chiếc clip này, Xoài Non còn làm dân tình ngỡ ngàng với khoảnh khắc để bạn thân vô tư “tương tác tuyết lê”. Ai nấy cũng đặt dấu chấm hỏi cho hành động của hot girl Instagram khi không phản kháng và vui vẻ để bạn thân “tương tác”. Tuy nhiên, ngay sau khi biết được người bạn thân này chính là một cô gái, cư dân mạng đồng loạt “quay xe” và bày tỏ sự thích thú với tình bạn của cả hai. Họ cho rằng, Xoài Non và cô bạn này phải cực kỳ thân thiết thì mới có được những hành động thoải mái như vậy. Xoài Non được công chúng biết đến với biệt danh “gái xinh Instagram”, cũng nhờ nhan sắc ở mức 10/10 nên cô nàng nhanh chóng được lọt vào hàng ngũ “hot girl Sài thành”. Nhiều khán giả từng thừa nhận, họ bị thu hút bởi vẻ đẹp lai Tây cùng vóc dáng nuột nà của cô nàng. Chính vì sở hữu vẻ đẹp gần như hoàn hảo, Xoài Non đã không ít lần bị nghi ngờ “dao kéo”. Trước những đồn đoán này, cô nàng đều lên tiếng khẳng định “chưa bao giờ sửa bất cứ thứ gì trên gương mặt”. Nếu soi kỹ các bức ảnh thuở nữ sinh của Xoài Non đều sẽ dễ dàng nhận thấy, cô nàng từ nhỏ đã sở hữu đôi mắt sáng, mũi cao và làn da trắng mịn không tì vết. Nếu đặt cạnh với ngoại hình hiện tại thì trông Xoài Non cũng chẳng khác là bao. Nét gen trội này được fan nhận định rằng cô nàng thừa hưởng trọn vẹn từ bố mẹ, đặc biệt là sống mũi cao như Tây và đôi mắt sâu quyến rũ. Bên cạnh nhan sắc trời ban, Xoài Non còn khiến bao người trầm trộ với gu thời trang thiên biến vạn hóa. Nhờ sở hữu body vạn người mê, hot girl 2002 dễ dàng cân mọi loại trang phục, từ đầm ôm sát đến váy công chúa điệu đà. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV/ Instagram

