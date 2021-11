Xoài Non hoá “nàng thơ” trong bộ phim sắp ra mắt

Cách đây ít ngày, Xoài Non gây bất ngờ khi khoe tập kịch bản phim với tựa đề "Thấy Mai Là Thấy Tết!". Thông tin này đã được đạo diễn Văn Công Viễn lên tiếng xác nhận, thậm chí, anh còn gọi hot girl Xoài Non là "nàng thơ" và dành cho cô nhiều lời khen ngợi trên trang cá nhân. Mới đây, một vài hình ảnh đầu tiên của vợ Xemesis trên phim trường đã được hé lộ. Đạo diễn Văn Công Viễn cho biết bộ phim đang trong quá trình ghi hình. Xuất phát từ lý tưởng của cá nhân là luôn tìm tòi và phát triển thêm nhiều diễn viên mới, đó là lý do anh lựa chọn Xoài Non tham gia dự án lần này. Nhận xét về Xoài Non sau một vài ngày đầu ghi hình, đạo diễn Văn Công Viễn cho biết cô nàng rất ngoan ngoãn, lễ phép và chịu khó. Đạo diễn 'Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé' đặt nhiều kỳ vọng vào hot girl trong thời gian tới. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang. Không ít người nhầm lẫn hot girl 2k2 là người nước ngoài vì vẻ ngoài của cô nàng rất giống con lai. Được biết, Xoài Non xuất thân là một hot girl với ngoại hình nổi bật, cô nàng từng tham gia một số MV ca nhạc và là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng.



Sau 1 năm quen nhau, Xemesis và Xoài Non chính thức về chung một nhà vào năm 2020. Đám cưới xa hoa của cặp đôi khiến không ít người ngưỡng mộ.



Việc kết hôn ở tuổi 18 với Xemesis từng khiến Xoài Non rơi vào nghi vấn yêu vì tiền. Tuy nhiên, hot girl luôn nỗ lực kiếm tiền bằng khả năng của mình để phản bác lại những lời bàn tán với ý đồ xấu. Xoài Non sở hữu fanpage cá nhân với hơn 664k người theo dõi trên facebook.

Cách đây ít ngày, Xoài Non gây bất ngờ khi khoe tập kịch bản phim với tựa đề "Thấy Mai Là Thấy Tết!". Thông tin này đã được đạo diễn Văn Công Viễn lên tiếng xác nhận, thậm chí, anh còn gọi hot girl Xoài Non là "nàng thơ" và dành cho cô nhiều lời khen ngợi trên trang cá nhân. Mới đây, một vài hình ảnh đầu tiên của vợ Xemesis trên phim trường đã được hé lộ. Đạo diễn Văn Công Viễn cho biết bộ phim đang trong quá trình ghi hình. Xuất phát từ lý tưởng của cá nhân là luôn tìm tòi và phát triển thêm nhiều diễn viên mới, đó là lý do anh lựa chọn Xoài Non tham gia dự án lần này. Nhận xét về Xoài Non sau một vài ngày đầu ghi hình, đạo diễn Văn Công Viễn cho biết cô nàng rất ngoan ngoãn, lễ phép và chịu khó. Đạo diễn 'Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé' đặt nhiều kỳ vọng vào hot girl trong thời gian tới. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang. Không ít người nhầm lẫn hot girl 2k2 là người nước ngoài vì vẻ ngoài của cô nàng rất giống con lai. Được biết, Xoài Non xuất thân là một hot girl với ngoại hình nổi bật, cô nàng từng tham gia một số MV ca nhạc và là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng.



Sau 1 năm quen nhau, Xemesis và Xoài Non chính thức về chung một nhà vào năm 2020. Đám cưới xa hoa của cặp đôi khiến không ít người ngưỡng mộ.



Việc kết hôn ở tuổi 18 với Xemesis từng khiến Xoài Non rơi vào nghi vấn yêu vì tiền. Tuy nhiên, hot girl luôn nỗ lực kiếm tiền bằng khả năng của mình để phản bác lại những lời bàn tán với ý đồ xấu. Xoài Non sở hữu fanpage cá nhân với hơn 664k người theo dõi trên facebook.