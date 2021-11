Soi quan hệ Diệp Lâm Anh và Xoài Non hậu lùm xùm hôn nhân

Chồng của Diệp Lâm Anh – đại gia Nghiêm Đức bất ngờ xác nhận đã ly thân với vợ sau nhiều năm chung sống mặn nồng. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người yêu thích cặp đôi vô cùng nuối tiếc cho một chuyện tình đã từng tốt đẹp. Ngay sau đó, người mẹ chồng quyền lực đã có động thái bảo vệ con dâu trước truyền thông, bà khẳng định: "Diệp Lâm Anh vẫn là con dâu tôi, 2 con chưa ly hôn". Bản thân Diệp Lâm Anh cũng cho biết vợ chồng cô có một vài mâu thuẫn nhưng sẽ tìm cách giải quyết, không hề có chuyện đang làm thủ tục ly hôn như lời đồn. Cùng một bàn cân so sánh, chị dâu 10x của Diệp Lâm Anh là Xoài Non cũng được netizen đặc biệt chú ý về thái độ với người đẹp 32 tuổi hậu "drama". Giữa tin đồn 2 người đẹp "có biến" với nhau, trên instagram, hot girl Xoài Non đã đăng lại khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày cưới cùng Diệp Lâm Anh vào 1 năm trước kèm hình trái tim. Ngay lập tức, chân dài 8x đã chia sẻ lại bức ảnh trên cùng icon hôn hôn như một lời chắc chắn cả hai vẫn giữ được mối quan hệ rất tốt. Riêng Xoài Non còn không ngần ngại cập nhật thêm một hình ảnh của Diệp Lâm Anh để cùng em dâu ôn lại kỉ niệm đã qua. Được biết, anh họ của Nghiêm Đức – ông xã của Diệp Lâm Anh là Xemesis (Hiếu Nghiêm), cũng là streamer giàu nhất Việt Nam. Vào ngày lễ trọng đại của Xoài Non và em rể, đích thân Diệp Lâm Anh đã đến chúc mừng và tặng vòng vàng cực khủng cho cô nàng. Chân dài 8x và nàng hotgirl đình đám cách nhau 13 tuổi, song do vai vế trong gia đình nên Diệp Lâm Anh phải gọi Xoài Non một tiếng chị dâu. Mời quý độc giả xem video: Diệp Lâm Anh đi đón Xoài Non cùng streamer Xemesis trong ngày rước dâu/Sao's Story

