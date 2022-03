Xoài Non hé lộ cuộc sống dâu hào môn chỉ qua chi tiết này

Là gái xinh có tiếng, Xoài Non (tên thật là Trang Phạm) ngày càng nhận về nhiều sự chú ý khi về chung một nhà với streamer "giàu nhất" Việt Nam Xemesis. Kể từ khi về làm dâu nhà giàu, nhất cử nhất động của hot girl Xoài Non luôn lọt vào tầm ngắm. Đặc biệt là mối quan hệ bố mẹ chồng và nàng dâu. Mới đây, gái xinh 2K đã chia sẻ đoạn clip ngắn, qua đó tiết lộ về cuộc sống làm dâu. Cô cho biết bản thân không cảm thấy áp lực mà lại vô cùng hạnh phúc khi được bố mẹ chồng yêu thương. Đơn giản nhất là việc khi ăn cơm, vì biết con dâu đang giảm cân nên bố chồng đã dùng kéo, cắt đi hết phần thịt mỡ. Điều này được chính Xoài Non ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Ở phần bình luận, rất nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ khi Xoài Non được anh xã cưng chiều đã đành còn được bố mẹ chồng yêu thương như con gái ruột. Trước đó, trong một vlog Xoài Non cũng vô cùng thân thiết với mẹ chồng. Đáng chú ý nhất là phát ngôn của mẹ chồng lúc Xoài Non hỏi về cảm nhận khi được cùng con dâu đón Tết. Mẹ Xemesis nhận xét: "Vui. Rất là hạnh phúc". Không chỉ được mẹ chồng yêu thương, Xoài Non cũng là con dâu có hiếu và quan tâm đến nhà chồng. Trước đó nàng hot girl từng tặng mẹ một đôi bông tai kim cương. Nhận món quà, mẹ streamer rất bất ngờ và vui mừng, liên tục ôm hôn con dâu thắm thiết. Hành động cảm ơn và ôm hôn Xoài Non của mẹ Xemesis một lần nữa chứng minh mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp. Xoài Non là một trong những nàng dâu hào môn may mắn nhất vì luôn được gia đình chồng và mẹ chồng yêu thương hết mực khiến nhiều người phải ghen tị. Không ít lần Xoài Non từng chia sẻ cô được gia đình chồng rất yêu thương, chiều chuộng vì nhỏ nhất nhà. Kể từ khi làm dâu, nhan sắc của nàng hot girl đình đám MXH ngày nào cũng thăng hạng đáng kể. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Yan News

Là gái xinh có tiếng, Xoài Non (tên thật là Trang Phạm) ngày càng nhận về nhiều sự chú ý khi về chung một nhà với streamer "giàu nhất" Việt Nam Xemesis. Kể từ khi về làm dâu nhà giàu, nhất cử nhất động của hot girl Xoài Non luôn lọt vào tầm ngắm. Đặc biệt là mối quan hệ bố mẹ chồng và nàng dâu. Mới đây, gái xinh 2K đã chia sẻ đoạn clip ngắn, qua đó tiết lộ về cuộc sống làm dâu. Cô cho biết bản thân không cảm thấy áp lực mà lại vô cùng hạnh phúc khi được bố mẹ chồng yêu thương. Đơn giản nhất là việc khi ăn cơm, vì biết con dâu đang giảm cân nên bố chồng đã dùng kéo, cắt đi hết phần thịt mỡ. Điều này được chính Xoài Non ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Ở phần bình luận, rất nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ khi Xoài Non được anh xã cưng chiều đã đành còn được bố mẹ chồng yêu thương như con gái ruột. Trước đó, trong một vlog Xoài Non cũng vô cùng thân thiết với mẹ chồng. Đáng chú ý nhất là phát ngôn của mẹ chồng lúc Xoài Non hỏi về cảm nhận khi được cùng con dâu đón Tết. Mẹ Xemesis nhận xét: "Vui. Rất là hạnh phúc". Không chỉ được mẹ chồng yêu thương, Xoài Non cũng là con dâu có hiếu và quan tâm đến nhà chồng. Trước đó nàng hot girl từng tặng mẹ một đôi bông tai kim cương. Nhận món quà, mẹ streamer rất bất ngờ và vui mừng, liên tục ôm hôn con dâu thắm thiết. Hành động cảm ơn và ôm hôn Xoài Non của mẹ Xemesis một lần nữa chứng minh mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp. Xoài Non là một trong những nàng dâu hào môn may mắn nhất vì luôn được gia đình chồng và mẹ chồng yêu thương hết mực khiến nhiều người phải ghen tị. Không ít lần Xoài Non từng chia sẻ cô được gia đình chồng rất yêu thương, chiều chuộng vì nhỏ nhất nhà. Kể từ khi làm dâu, nhan sắc của nàng hot girl đình đám MXH ngày nào cũng thăng hạng đáng kể. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Yan News