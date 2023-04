Xoài Non “đu trend” hóa gái Ấn Độ, lộ nhan sắc thực lực

Xoài Non là hot girl nhận được sự yêu mến nhờ sở hữu nhan sắc trong trẻo, xinh xắn tựa như búp bê sống. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hot girl Xoài Non đã đăng tải đoạn clip nhận về nhiều sự quan tâm của độc giả. Cụ thể, hot girl Sài thành bắt trend biến hình mới trên nền nhạc ca khúc Về Với Em của Võ Hạ Trâm. Ở phần đầu video, Xoài Non khiến dân tình xuýt xoa khi diện chiếc áo dài trắng nền nã với phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Vào đoạn điệp khúc của bài hát, Xoài Non đã gây ấn tượng với layout makeup của các cô gái Ấn Độ. Đôi mắt của cô được nhấn nhá đậm nét làm nổi bật lên là da mịn màng không tì vết. Đến với layout thứ 2 cô nàng lựa chọn một thiết kế màu vàng để giúp làn da nổi bật hơn. Từ trang phục đến phụ kiện và thần thái đều được Xoài Non đầu tư kỹ lưỡng giúp cho màn biến hình này của cô nàng nhận về "cơn mưa lời khen". Đa phần người hâm mộ đều dành lời khen cho vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ của cô khi cosplay gái Ấn. Từng nhiều lần biến hình trước đó, thế nhưng Xoài Non không ít lần khiến khán giả phải ngỡ ngàng với những layout makeup khác nhau. Nhiều người cho rằng mỹ nhân sinh năm 2002 sẽ phù hợp hơn với những phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo. Kể từ khi Xoài Non kết hôn với nam streamer nổi tiếng và giàu có nhất Việt Nam Xemesis, cô ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhan sắc ngày càng lên hương của cô nàng luôn là chủ đề nóng. Ảnh: FBNV

Xoài Non là hot girl nhận được sự yêu mến nhờ sở hữu nhan sắc trong trẻo, xinh xắn tựa như búp bê sống. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hot girl Xoài Non đã đăng tải đoạn clip nhận về nhiều sự quan tâm của độc giả. Cụ thể, hot girl Sài thành bắt trend biến hình mới trên nền nhạc ca khúc Về Với Em của Võ Hạ Trâm. Ở phần đầu video, Xoài Non khiến dân tình xuýt xoa khi diện chiếc áo dài trắng nền nã với phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Vào đoạn điệp khúc của bài hát, Xoài Non đã gây ấn tượng với layout makeup của các cô gái Ấn Độ. Đôi mắt của cô được nhấn nhá đậm nét làm nổi bật lên là da mịn màng không tì vết. Đến với layout thứ 2 cô nàng lựa chọn một thiết kế màu vàng để giúp làn da nổi bật hơn. Từ trang phục đến phụ kiện và thần thái đều được Xoài Non đầu tư kỹ lưỡng giúp cho màn biến hình này của cô nàng nhận về "cơn mưa lời khen". Đa phần người hâm mộ đều dành lời khen cho vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ của cô khi cosplay gái Ấn. Từng nhiều lần biến hình trước đó, thế nhưng Xoài Non không ít lần khiến khán giả phải ngỡ ngàng với những layout makeup khác nhau. Nhiều người cho rằng mỹ nhân sinh năm 2002 sẽ phù hợp hơn với những phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo. Kể từ khi Xoài Non kết hôn với nam streamer nổi tiếng và giàu có nhất Việt Nam Xemesis, cô ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhan sắc ngày càng lên hương của cô nàng luôn là chủ đề nóng. Ảnh: FBNV