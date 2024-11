Xoài Non diện đồ đôi cùng Gil Lê, đón tuổi 22 bên gia đình

Mới đây, Xoài Non đã đăng tải loạt ảnh đón tuổi sinh nhật lần thứ 22 cùng với gia đình ở Đà Lạt. Điều đặc biệt, những tấm ảnh gia đình của cô nàng có sự góp mặt của Gil Lê - người yêu tin đồn của Xoài Non thời gian qua. Xoài Non và Gil Lê đứng ở trung tâm bức ảnh, cùng nhau tạo hình trái tim. Trong loạt ảnh, Xoài Non rạng rỡ chụp ảnh cùng từng thành viên gia đình. Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến và Thu Ngọc (từ trái qua) thân thiết với Gil Lê sau Chị đẹp đạp gió, cũng đã có mặt để tổ chức sinh nhật cho Xoài Non cùng Gil Lê. Gil Lê tay trong tay cùng Xoài Non, tạo dáng nhí nhảnh. Thời gian qua, họ gắn bó trong nhiều hoạt động, được team qua đường bắt gặp có nhiều cử chỉ thân thiết. Cả hai có cử chỉ thân mật khi cùng livestream, tham gia sự kiện. Trong mùa Halloween năm nay, Xoài Non đăng ảnh cosplay vô diện. Nhiều người suy đoán rằng người sóng đôi cùng cô nàng trong màn cosplay này là Gil Lê. Bởi Gil Lê cùng có thói quen thường đeo kính trên trán. Cách đây ít ngày, Xoài Non thu hút sự quan tâm khi đăng tải bộ ảnh gia đình mừng sinh nhật ba ruột. Điều đáng chú ý là Gil Lê cũng xuất hiện trong bộ ảnh giống như một thành viên trong gia đình. Xoài Non cũng chăm chỉ đăng ảnh đôi cùng Gil Lê, tuy nhiên cho biết chỉ là vì công việc. Cả 2 chưa chính thức công khai chuyện hẹn hò nhưng nhận về rất nhiều lời chúc phúc cùng "đẩy thuyền" của fan. Xoài Non được bắt gặp "dính như sam" với Gil Lê khi đến ủng hộ người yêu trong hậu trường Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng . (Ảnh: IGNV)

