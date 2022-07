Choáng với cách đáp trả của Xoài Non khi bị nói ăn bám chồng

Xoài Non kết hôn với ông xã streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis vào cuối năm 2020 bằng một bữa tiệc vô cùng xa hoa. Chính cuộc hôn nhân không "môn đăng hộ đối", chênh lệch nhau tới 13 tuổi khiến hot girl Xoài Non liên tiếp bị mắng đào mỏ, lấy chồng giàu chỉ vì tài sản. Trước những đồn đoán không hay ho về mình, mới đây gái xinh Sài thành chẳng ngán đáp trả. Cụ thể trên trang cá nhân, một fan đặt câu hỏi nhạy cảm: "Em thấy chị bị mọi người nói ăn bám rất nhiều, chị có cảm thấy buồn không ạ?". Trước câu hỏi này, cô cho hay: "Thay vì suy nghĩ về những gì người ta nói không đúng về mình thì Xoài tập trung đi học, đi làm và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn". Ngoài ra Xoài Non còn cho hay: "Mình đọc nhiều bình luận nói không đúng về mình lắm nhưng mà mình lười giải thích, nên thôi ai muốn hiểu thì sẽ hiểu mình là người như thế nào". Từ động thái này cho thấy, gái xinh 2K không còn gay gắt khi bị hỏi về những chuyện nhạy cảm thế này. Trước đó khá lâu khi tham gia hỏi đáp trên Instagram với người hâm mộ. Cụ thể, đã có một fans đặt câu hỏi: "Hơi tế nhị xíu ạ. Chan (tên thân mật khác của Xoài Non) và chồng, ai xài tiền người ấy hay Chan quản lý hết ạ?". Xoài Non thẳng thắn: "Chan với Hiếu là xài tiền riêng nhé. Không ai quản tiền của ai cả". Cô tiết lộ từng bỏ tiền túi tặng ông xã chiếc máy tính trị giá 60 triệu đồng. Hay trong một chia sẻ, bà xã Xemesis tâm sự bản thân vẫn rất "nghiền đồ chợ". Và cô chỉ mạnh tay chi tiêu vào những thứ cần thiết. Xoài Non ở hiện tại được nhiều người đánh giá là sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa và body đẹp. Xoài Non hiện tại đang có một cuộc sống vô cùng viên mãn bên cạnh ông xã Xemesis. Dù vậy, cô nàng vẫn tự lập trong công việc, có khả năng kiếm tiền đáng nể thông qua mạng xã hội, làm mẫu ảnh và lấn sân diễn viên. Cuộc hôn nhân hạnh phúc cũng là một lý do giúp Xoài Non có được nhan sắc xinh đẹp như hiện tại. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

