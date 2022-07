Chồng hơn 13 tuổi, Xoài Non chứng minh tình yêu bất chấp thế hệ

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Xoài Non đã nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào cùng dáng người mảnh mai, cân đối. Cô nàng càng được chú ý hơn sau khi công khai hẹn hò với Xemesis - người được mệnh danh là “hot streamer giàu nhất Việt Nam”. Năm 2020, khi vừa tròn 18 tuổi, hot girl Xoài Non đã chính thức bước từ vị trí hot girl sang nàng dâu hào môn. Cuộc sống hôn nhân viên mãn, giàu sang của cô nàng ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Cụ thể, năm 2018, Xoài Non và Xemesis tình cờ gặp nhau tại một sự kiện game và cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào tháng 2/2019, khi Xemesis đăng tải một bức ảnh chụp cùng bạn gái kèm dòng trạng thái: “Young Mango”. Vì Xoài Non chưa đủ 18 tuổi nên chàng thiếu gia cũng bị bạn bè trêu rất nhiều. Trong đó, PewPew - bạn thân của anh trong hội “tứ hoàng streamer” là người đầu tiên gọi Phạm Trang là "Xoài Non" - nickname gắn liền với cô nàng ở thời điểm hiện tại. Chuyện tình chú - cháu cách nhau 13 tuổi của Xoài Non và chồng cũng có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Đỉnh điểm là khi Xemesis biết được tuổi thật của bạn gái. Xemesis hài hước chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng: "“Em nhìn ᴠợ em kiểu trưởng thành thì cứ nghĩ cũng đủ tuổi rồi. Hôm đấу em hỏi ᴠợ bao nhiêu tuổi thì cổ nói 16, em bị đơ không biết nói gì luôn, phải hỏi хin được хem chứng minh nhân dân ᴠì không thể ngờ. Em nghĩ “kèo” nàу nó hơi “chua” rồi”. Cách biệt nhiều về tuổi tác lẫn gia thế khiến chuyện tình của Xoài Non và Xemesis dính không ít thị phi. Trong khi Xemesis là thiếu gia ngậm thìa vàng thì Xoài Non chỉ xuất thân từ gia đình có điều kiện kinh tế bình thường, cô còn nghỉ học từ năm lớp 10. Bởi vậy, khi mới hẹn hò, Xoài Non thường xuyên bị gắn với những từ khiếm nhã như “đào mỏ”, “ăn bám”,...Do đó, đã rất nhiều lần Xemesis đã phải ra mặt để bảo vệ bà xã. Qua thời gian, Xoài Non đã dần chứng minh được năng lực của bản thân, xóa tan định kiến “chuột sa chĩnh gạo” khi về làm dâu nhà hào môn. Cô nàng chăm chỉ chụp hình thời trang, làm mẫu quảng cáo cho các nhãn hàng, tập trung gây dựng sự nghiệp riêng và theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Mới đây, sự tham gia của Xoài Non trong MV mới của Lou Hoàng cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Dù vậy nhưng đến nay cô nàng vẫn phải nhận về không ít những bình luận khiếm nhã và sự công kích của một số người trên mạng xã hội. Xemesis cũng tỏ thái độ quyết liệt, nhất quyết không nhân nhượng khi có người bình luận khiếm nhã về Xoài Non. Đến tận khi người này xóa bình luận, Xemesis vẫn tiếp tục đăng lên trang cá nhân những cảnh cáo thêm: “No no no, nói vậy về vợ mình rồi xóa comment đi là kết thúc à, không đâu bé ơi”.

