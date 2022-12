Xoài Non bất ngờ khoe nhan sắc lẫn giọng hát trên sóng truyền hình

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, Xoài Non nhận được nhiều sự chú ý. Xuất hiện trong chiếc váy đơn giản, hot girl sinh năm 2002 vẫn toát lên vẻ ngoài xinh xắn, khoe vóc dáng thon gọn. Mái tóc được hot girl Xoài Non búi gọn để lộ từng đường nét thanh thoát trên gương mặt. Có thể thấy, cô nàng rất tự tin khoe visual trên sóng truyền hình. Chính vì thế, dù ở góc máy quay cận cũng khó có thể “dìm” được nhan sắc bà xã Xemesis. Trong đoạn video, điều gây chú ý nhất chính là giọng hát của Xoài Non. Dù không phải ca sĩ, nhưng khi thể hiện ca khúc Ngôi nhà hạnh phúc, cô nhận được nhiều lời khen. Lúc đầu, Xoài Non có phần hơi run, nhưng sau đó vẫn bắt nhịp tốt và cất tiếng hát với chất giọng nhẹ nhàng. Xem qua clip, nhiều người để lại bình luận ngợi khen cô nàng có giọng hát ấm áp, ngọt ngào. Trong quá khứ, Xoài Non cũng từng thể hiện khả năng rap thông qua một MV. Thế nhưng, chất giọng của cô lúc này không được đánh giá cao vì còn khá yếu và chưa thể hiện được bản sắc riêng. Có thể thấy, thời đến hiện tại giọng hát của Xoài Non đã được nâng tầm và cải thiện hơn. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang. Cô sinh năm 2002 được biết đến là một hotgirl đình đám trên mạng xã hội. Dù ba mẹ đều là người Việt và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng Xoài Non lại sở hữu gương mặt có nét lai Tây khiến nhiều người say mê. Là vợ "streamer giàu nhất Việt Nam", nhưng ở tuổi 20, Xoài Non vẫn tích cực kiếm tiền bằng cách "lấn sân" sang nhiều lĩnh vực như diễn viên, kinh doanh. Chính vì thế, cô được khán giả ngợi khen là đa tài, có thể thích ứng và phát triển sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo thời gian, Xoài Non đã dần khắc phục những khuyết điểm của mình để dần hoàn thiện bản thân hơn. Đồng thời, dù còn khá trẻ nhưng cô nàng đã sở hữu một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp ổn định và nhận được đông đảo tình cảm của khán giả.

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, Xoài Non nhận được nhiều sự chú ý. Xuất hiện trong chiếc váy đơn giản, hot girl sinh năm 2002 vẫn toát lên vẻ ngoài xinh xắn, khoe vóc dáng thon gọn. Mái tóc được hot girl Xoài Non búi gọn để lộ từng đường nét thanh thoát trên gương mặt. Có thể thấy, cô nàng rất tự tin khoe visual trên sóng truyền hình. Chính vì thế, dù ở góc máy quay cận cũng khó có thể “dìm” được nhan sắc bà xã Xemesis. Trong đoạn video, điều gây chú ý nhất chính là giọng hát của Xoài Non. Dù không phải ca sĩ, nhưng khi thể hiện ca khúc Ngôi nhà hạnh phúc, cô nhận được nhiều lời khen. Lúc đầu, Xoài Non có phần hơi run, nhưng sau đó vẫn bắt nhịp tốt và cất tiếng hát với chất giọng nhẹ nhàng. Xem qua clip, nhiều người để lại bình luận ngợi khen cô nàng có giọng hát ấm áp, ngọt ngào. Trong quá khứ, Xoài Non cũng từng thể hiện khả năng rap thông qua một MV. Thế nhưng, chất giọng của cô lúc này không được đánh giá cao vì còn khá yếu và chưa thể hiện được bản sắc riêng. Có thể thấy, thời đến hiện tại giọng hát của Xoài Non đã được nâng tầm và cải thiện hơn. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang. Cô sinh năm 2002 được biết đến là một hotgirl đình đám trên mạng xã hội. Dù ba mẹ đều là người Việt và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng Xoài Non lại sở hữu gương mặt có nét lai Tây khiến nhiều người say mê. Là vợ "streamer giàu nhất Việt Nam", nhưng ở tuổi 20, Xoài Non vẫn tích cực kiếm tiền bằng cách "lấn sân" sang nhiều lĩnh vực như diễn viên, kinh doanh. Chính vì thế, cô được khán giả ngợi khen là đa tài, có thể thích ứng và phát triển sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo thời gian, Xoài Non đã dần khắc phục những khuyết điểm của mình để dần hoàn thiện bản thân hơn. Đồng thời, dù còn khá trẻ nhưng cô nàng đã sở hữu một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp ổn định và nhận được đông đảo tình cảm của khán giả.