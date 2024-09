Rich kid Chao được bạn trai đồng giới tặng iPhone 16 Pro Max

Chỉ sau chưa tới 2 ngày đăng tải, khoảnh khắc rich kid Chao khoe hành trình sở hữu chiếc iPhone 16 Pro Max do người yêu mua tặng thu về gần 4 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Đa phần người xem đều đồng loạt “xin vía” có người yêu cưng chiều và tâm lý như nữ rich kid này. Sau lời chào đã trở thành thương hiệu, Chao hào hứng chia sẻ: “IPhone 16 mới mở bán hôm qua thì hôm nay Chao đã được anh Phúc tặng rồi. Giờ thì Chao đang qua cửa hàng để nhận iPhone mới nè. Xếp hàng khá là nhanh mọi người ạ, tầm 10 phút là mình nhận được điện thoại rồi. Thích quá luôn”. Theo đó, Chao được người yêu tặng một chiếc iPhone 16 Pro Max bản 512GB, màu Titan sa mạc (Desert Titanium). Đây cũng là màu được nhiều người yêu thích và lựa chọn mua, dẫn đến cháy hàng trong đợt mở bán iPhone mới này. Cũng theo Chao chia sẻ, chiếc đoạn thoại mới phù hợp với công việc quay, chụp của cô nàng. Đồng thời, thiết kế cùng màu sắc bắt mắt cũng khiến Chao vô cùng thích thú. Cuối clip cô cũng không quên gửi lời cảm ơn tới nửa kia vì món quà. Chao cũng không ngần ngại tiết lộ giá trị chiếc máy lên đến khoảng 40 triệu đồng, được mua tại store ở Mỹ. Hiện tại, Chao và nửa kia đang phải tạm thời yêu xa, do cô nàng qua Mỹ học năm cuối Đại học New York (Mỹ, viết tắt NYU), còn nửa kia của cô đang ở Việt Nam. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn “gặp” nhau mỗi ngày qua điện thoại. Người yêu của Chao cũng không quên gửi tặng cô những món quà nhỏ hằng ngày như hoa, nến thơm đến những món quà giá trị hơn như iPhone,... Trước đó, trong những clip, hình ảnh Chao và người yêu đồng giới bên nhau tại Việt Nam, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi. Phúc - nửa kia của Chao luôn dành những lời ngọt ngào, cử chỉ quan tâm đến cô nàng.

Chỉ sau chưa tới 2 ngày đăng tải, khoảnh khắc rich kid Chao khoe hành trình sở hữu chiếc iPhone 16 Pro Max do người yêu mua tặng thu về gần 4 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Đa phần người xem đều đồng loạt “xin vía” có người yêu cưng chiều và tâm lý như nữ rich kid này. Sau lời chào đã trở thành thương hiệu, Chao hào hứng chia sẻ: “IPhone 16 mới mở bán hôm qua thì hôm nay Chao đã được anh Phúc tặng rồi. Giờ thì Chao đang qua cửa hàng để nhận iPhone mới nè. Xếp hàng khá là nhanh mọi người ạ, tầm 10 phút là mình nhận được điện thoại rồi. Thích quá luôn”. Theo đó, Chao được người yêu tặng một chiếc iPhone 16 Pro Max bản 512GB, màu Titan sa mạc (Desert Titanium). Đây cũng là màu được nhiều người yêu thích và lựa chọn mua, dẫn đến cháy hàng trong đợt mở bán iPhone mới này. Cũng theo Chao chia sẻ, chiếc đoạn thoại mới phù hợp với công việc quay, chụp của cô nàng. Đồng thời, thiết kế cùng màu sắc bắt mắt cũng khiến Chao vô cùng thích thú. Cuối clip cô cũng không quên gửi lời cảm ơn tới nửa kia vì món quà. Chao cũng không ngần ngại tiết lộ giá trị chiếc máy lên đến khoảng 40 triệu đồng, được mua tại store ở Mỹ. Hiện tại, Chao và nửa kia đang phải tạm thời yêu xa, do cô nàng qua Mỹ học năm cuối Đại học New York (Mỹ, viết tắt NYU), còn nửa kia của cô đang ở Việt Nam. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn “gặp” nhau mỗi ngày qua điện thoại. Người yêu của Chao cũng không quên gửi tặng cô những món quà nhỏ hằng ngày như hoa, nến thơm đến những món quà giá trị hơn như iPhone,... Trước đó, trong những clip, hình ảnh Chao và người yêu đồng giới bên nhau tại Việt Nam, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi. Phúc - nửa kia của Chao luôn dành những lời ngọt ngào, cử chỉ quan tâm đến cô nàng.