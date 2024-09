Vợ Quang Hải lộ gương mặt lạ lẫm sau khi can thiệp thẩm mỹ

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ trước diện mạo mới của vợ Quang Hải sau khi can thiệp thẩm mỹ. Theo đó, do tác dụng phụ của việc tiêm filter căng bóng môi, đôi môi của Chu Thanh Huyền đã "trề ra", sưng phù, không còn được đẹp như trước đây. Quang Hải sau đó đã khuyên bà xã nên đi tiêm tan môi để lấy lại hình dáng môi như ban đầu. Chu Thanh Huyền sau đó đã quyết định "tái thẩm mỹ" đôi môi. Sau khi tiêm xong, do vừa mới can thiệp thẩm mỹ đã khiến đôi môi của vợ Quang Hải sưng phồng, đến mức nhiều khán giả không nhận ra. Chứng kiến diện mạo lạ lẫm của vợ Quang Hải, đông đảo netizen mong rằng Chu Thanh Huyền sớm hồi phục để quay trở lại với diện mạo như trước đây. Mặt khác, dân mạng cũng khuyên Chu Thanh Huyền nên hạn chế "đụng chạm dao kéo" để tránh những biến chứng sau này. Thực tế, trước đây bà xã Quang Hải có xuất phát điểm gương mặt ưa nhìn, làn da trắng trẻo. Song tổng quan, nhan sắc của Chu Thanh Huyền khi ấy chưa được hoàn hảo. Về sau này, vợ Quang Hải tìm đến các phương pháp làm đẹp, can thiệp thẩm mỹ để nâng cấp nhan sắc. Trong một livestream trước đây, khi được hỏi về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Chu Thanh Huyền thừa nhận bản thân tiêm gọn hàm và hóp má, giúp gương mặt trở nên thanh thoát, nhỏ nhắn hơn.

