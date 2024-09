“Con gái” Việt Anh dậy thì xinh đẹp, gương mặt lai Tây

Chu Diệp Anh gây ấn tượng với vai con gái Việt Anh trong Hướng Dương Ngược Nắng. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím. Nhan sắc của cô bé được nhiều người dự đoán là một mỹ nhân trong tương lai. Mới đây trên trang cá nhân, Diệp Anh khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh về cuộc sống thường ngày khi không lên set quay. Cô nàng cùng bạn thử sức với bộ môn thể thao mới là bida. Cả hai diện trang phục đơn giản, năng động, thả dáng như người mẫu tại phòng tập. Không ít người tỏ ra ngạc nhiên khi một thiếu nữ dịu dàng như Chu Diệp Anh lại chọn chơi môn thể thao có phần mạnh mẽ này. Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra bất ngờ với sắc vóc của Diệp Anh hiện tại. Sao nhí Hướng Dương Ngược Nắng vẫn gây ấn tượng với gương mặt như thiên thần, đôi mắt to tròn y hệt hồi nhỏ. Điều khác biệt là Chu Diệp Anh giờ đây còn sở hữu chiều cao lý tưởng, đôi chân thon thả vạn người mê. Nhiều người còn nhận xét cô nàng có những nét lai Tây khi sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng cùng làn da trắng đến phát sáng. Bên dưới phần bình luận, khán giả dành lời khen cho sắc vóc ngày một thăng hạng của con gái màn ảnh Việt Anh. Chu Diệp Anh sinh năm 2011 tại Hà Nội, hoạt động nghệ thuật từ năm 4 tuổi với vai trò diễn viên, người mẫu nhí. Cô bé được gia đình tạo điều kiện cho đóng phim từ nhỏ. Hiện “con gái” Việt Anh đang gây chú ý với vai Phương trong phim giờ vàng Hoa Sữa Về Trong Gió. Dù lịch trình bận rộn, Chu Diệp Anh vẫn cân bằng tốt thời gian cho việc học, nghỉ ngơi, vui chơi đúng với độ tuổi của mình. (Ảnh: FBNV)

