Xinh đẹp nóng bỏng, những cô giáo từng nổi tiếng MXH giờ ra sao?

Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ cùng với thân hình ngày càng nóng bỏng, cô giáo Trần Thị Nam Trân có lẽ đã không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Năm 2018, Nam Trân bất ngờ nổi tiếng với danh xưng "cô giáo nóng bỏng nhất Việt Nam" cùng loạt ảnh cô đang là giáo viên thực tập tại một trường tiểu học. Hiện tại, cô giáo hot girl 9x thử sức thêm ở những nghề nghiệp mang tính chất tự do hơn, như kinh doanh hay làm người mẫu ảnh. Ngoài ra Nam Trân cũng bắt đầu thực hiện các video để đăng tải trên Youtube, dần trở thành một Youtuber. Âu Hà My có lẽ là nữ giảng viên gây ồn ào nhất trên MXH. Cô nàng là giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Ngoại ngữ Pháp tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, nhan sắc đời thường nóng bỏng nên Âu Hà My đã nhanh chóng nổi tiếng từ lâu. Sau khi ly hôn chồng, cuộc sống hiện tại của nữ giảng viên này làm không ít người tò mò. Hà My vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc, liên tục gặt hái được nhiều thành quả. Đầu Tết Tân Sửu năm 2021, Âu Hà My còn khoe mới tậu được nhà mới ở tuổi 27 làm không ít chị em ngưỡng mộ. Lưu Thị Phương Thảo sinh năm 1994 từng được nhắc đến với tên gọi "cô giáo tiểu học Thái Bình". Người đẹp hiện đang là giáo viên một trường tiểu học tại Hà Nội. Bên cạnh công việc giảng dạy, cô còn gây ấn tượng với niềm đam mê thể hình, chăm chỉ tập gym để có dáng người hoàn hảo. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m65 cùng số đo 3 vòng hoàn hảo 86-64-96(cm), Phương Thảo hiện tại rất chăm chỉ khoe hình ảnh khoe vóc dáng cực đẹp của mình. Cô giáo Phương Thảo cũng sở hữu đường cong cơ thể nóng bỏng, quyến rũ vô cùng. Ngoài công việc giảng dậy, Thảo còn là một gymer khá nổi. Ảnh: Tổng hợp

