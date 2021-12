Vướng nghi vấn mang thai, hot girl Xoài Non lên tiếng giải thích

Sau khi theo Xemesis bỏ cuộc chơi, hot girl Xoài Non lại càng nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trên trang cá nhân, Xoài Non cũng chịu khó chia sẻ cuộc sống hôn nhân, gia đình với mọi người bằng chuyên mục Q&A ở Instagram. Mấy ngày qua, gái xinh Sài thành bất ngờ vướng tin đồn mang thai sau 1 năm kết hôn khi Xoài Non để lộ bụng khá to trong story đi làm tóc. Ngoài ra cư dân mạng còn soi thêm được một số bằng chứng như hot girl Xoài Non lấy tay che bụng và đi dép bệt khá giống với hình ảnh một mẹ bầu thông thường. Trước loạt tin đồn rầm rộ về việc mang thai, mới đây Xoài Non đã lên tiếng giải thích. Chuyện đơn giản chỉ là tư thế ngồi lại bị hiểu lầm thành người đẹp đang có em bé. Nàng hotgirl 2002 cho biết: "Dỗi dã man, người ta mặc người ta để cái chân lên trên cái đầm mà nói mang bầu, tức. Còn bảo tôi dạo này bụng béo lên nữa chứ buồn thế". Thậm chí, đối phương còn nhận xét bụng bà xã Xemesis dạo này to hơn trước. Cách đây hơn 1 năm về trước, Xoài Non và Xemesis chính thức về chung 1 nhà. Kết hôn ở độ tuổi còn trẻ nhưng Xoài Non tỏ ra rất chín chắn. Nàng hot girl được bố mẹ chồng yêu thương và quan tâm hết mực. Trước đó, Xoài Non từng gây chú ý khi tiết lộ món quà khủng phụ huynh hứa tặng nếu có con. Vợ chồng Xemesis cũng lên kế hoạch can thiệp khoa học nếu chưa thể mang thai tự nhiên. Người đẹp sinh năm 2002 từng có trải lòng về chuyện kết hôn và đám cưới khủng với ông xã. Về phía Xemesis, anh cho biết Xoài Non là điều chắc chắn nhất trong cuộc đời. Với anh, việc gặp bà xã "đúng người đúng thời điểm" nên không cần thêm lý do nào khác. Động thái của Xoài Non về tin đồn mang thai hiện vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Dù lấy chồng giàu thế nhưng nàng hot girl vẫn tự chủ về kinh tế, thời gian gần đây cô còn lấn sân sang diễn xuất. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

Sau khi theo Xemesis bỏ cuộc chơi, hot girl Xoài Non lại càng nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trên trang cá nhân, Xoài Non cũng chịu khó chia sẻ cuộc sống hôn nhân, gia đình với mọi người bằng chuyên mục Q&A ở Instagram. Mấy ngày qua, gái xinh Sài thành bất ngờ vướng tin đồn mang thai sau 1 năm kết hôn khi Xoài Non để lộ bụng khá to trong story đi làm tóc. Ngoài ra cư dân mạng còn soi thêm được một số bằng chứng như hot girl Xoài Non lấy tay che bụng và đi dép bệt khá giống với hình ảnh một mẹ bầu thông thường. Trước loạt tin đồn rầm rộ về việc mang thai, mới đây Xoài Non đã lên tiếng giải thích. Chuyện đơn giản chỉ là tư thế ngồi lại bị hiểu lầm thành người đẹp đang có em bé. Nàng hotgirl 2002 cho biết: "Dỗi dã man, người ta mặc người ta để cái chân lên trên cái đầm mà nói mang bầu, tức. Còn bảo tôi dạo này bụng béo lên nữa chứ buồn thế". Thậm chí, đối phương còn nhận xét bụng bà xã Xemesis dạo này to hơn trước. Cách đây hơn 1 năm về trước, Xoài Non và Xemesis chính thức về chung 1 nhà. Kết hôn ở độ tuổi còn trẻ nhưng Xoài Non tỏ ra rất chín chắn. Nàng hot girl được bố mẹ chồng yêu thương và quan tâm hết mực. Trước đó, Xoài Non từng gây chú ý khi tiết lộ món quà khủng phụ huynh hứa tặng nếu có con. Vợ chồng Xemesis cũng lên kế hoạch can thiệp khoa học nếu chưa thể mang thai tự nhiên. Người đẹp sinh năm 2002 từng có trải lòng về chuyện kết hôn và đám cưới khủng với ông xã. Về phía Xemesis, anh cho biết Xoài Non là điều chắc chắn nhất trong cuộc đời. Với anh, việc gặp bà xã "đúng người đúng thời điểm" nên không cần thêm lý do nào khác. Động thái của Xoài Non về tin đồn mang thai hiện vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Dù lấy chồng giàu thế nhưng nàng hot girl vẫn tự chủ về kinh tế, thời gian gần đây cô còn lấn sân sang diễn xuất. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News