Nghi vấn hot girl Xoài Non mang bầu, nhà chồng sắp có cháu bế?

Sau khi theo Xemesis bỏ cuộc chơi, Xoài Non lại càng nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng hơn bởi nói gì thì nói, cô nàng đã từ vị trí hot girl thành bà xã hot streamer kiêm dâu hào môn. Và mới đây, netizen đã rộ lên nghi vấn hot girl Xoài Non có tin vui sau 1 năm kết hôn khi cô nàng để lộ một loạt dấu hiệu đặc biệt. Trên story, vợ streamer Xemesis check-in đi làm tóc với một chiếc váy đen rộng và dài, giấu kín vòng 2. Ngoài ra dân mạng còn soi thêm được một số bằng chứng như Xoài Non lấy tay che bụng và đi dép bệt. Trước đó, gái xinh Xoài Non cũng than thở rằng đi viện khám mà sợ quá nên "em xin phép đi về ngang có được không". Điều đáng chú ý là phía dưới bài đăng, Xoài Non đã có đoạn trò chuyện với một người bạn về chuyện có baby. Cụ thể, khi người này hỏi "Ủa! Thế em đi khám có baby hả?", Xoài Non không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, chỉ hỏi ngược: "Nếu có thì có quà không mà hỏi". Cách đây hơn 1 năm về trước, Xoài Non và Xemesis chính thức về chung 1 nhà. Đám cưới của cặp đôi trai tài - gái sắc gây chú ý với quy mô hoành tráng khi rước dâu bằng siêu xe 8 tỷ, váy cưới 28 tỷ,... và dàn khách mời khủng. Xemesis và Xoài Non gặp không ít những lời bàn ra tán vào của cộng đồng mạng khi nói cô nàng đào mỏ hay nam streamer chỉ qua đường với cô hot girl trẻ. Tuy nhiên, cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm thuần túy, trong sáng nhất ngay cả khi đã về chung nhà. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

Sau khi theo Xemesis bỏ cuộc chơi, Xoài Non lại càng nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng hơn bởi nói gì thì nói, cô nàng đã từ vị trí hot girl thành bà xã hot streamer kiêm dâu hào môn. Và mới đây, netizen đã rộ lên nghi vấn hot girl Xoài Non có tin vui sau 1 năm kết hôn khi cô nàng để lộ một loạt dấu hiệu đặc biệt. Trên story, vợ streamer Xemesis check-in đi làm tóc với một chiếc váy đen rộng và dài, giấu kín vòng 2. Ngoài ra dân mạng còn soi thêm được một số bằng chứng như Xoài Non lấy tay che bụng và đi dép bệt. Trước đó, gái xinh Xoài Non cũng than thở rằng đi viện khám mà sợ quá nên "em xin phép đi về ngang có được không". Điều đáng chú ý là phía dưới bài đăng, Xoài Non đã có đoạn trò chuyện với một người bạn về chuyện có baby. Cụ thể, khi người này hỏi "Ủa! Thế em đi khám có baby hả?", Xoài Non không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, chỉ hỏi ngược: "Nếu có thì có quà không mà hỏi". Cách đây hơn 1 năm về trước, Xoài Non và Xemesis chính thức về chung 1 nhà. Đám cưới của cặp đôi trai tài - gái sắc gây chú ý với quy mô hoành tráng khi rước dâu bằng siêu xe 8 tỷ, váy cưới 28 tỷ,... và dàn khách mời khủng. Xemesis và Xoài Non gặp không ít những lời bàn ra tán vào của cộng đồng mạng khi nói cô nàng đào mỏ hay nam streamer chỉ qua đường với cô hot girl trẻ. Tuy nhiên, cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm thuần túy, trong sáng nhất ngay cả khi đã về chung nhà. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News