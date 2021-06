Vừa tái xuất, "trai đẹp đội tuyển Việt Nam" khiến hội chị em mê tít

Đội tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sau thời gian dài khổ sở với chấn thương. Dù chỉ vào sân hơn 15 phút nhưng không phủ nhận được sức hút của cầu thủ đội tuyển Việt Nam - Đoàn Văn Hậu tạo ra trong mắt NHM mà đặc biệt là các fan nữ. So với hơn 3 năm về trước khi cùng U23 Việt Nam lập kỳ tích ở Thường Châu thì hiện tại, Đoàn Văn Hậu thực sự đã "trổ mã", phong độ hơn rất rất nhiều. Thời gian thi đấu ở châu Âu cũng giúp Đoàn Văn Hậu càng thêm cao lớn, nam tính và hút ánh nhìn. Nói chung, nếu các thành viên thuộc đội tuyển Việt Nam là nam thần thì Văn Hậu chính là nam thần trong nam thần. Chẳng bỗng nhiên, dù chỉ được HLV Park Hang Seo tung vào sân ít phút trong trận đấu với Indonesia, Đoàn Văn Hậu khiến mọi livestream lag thêm mấy phần vì lượng bình luận mới tăng lên đột biến. Đa phần đều phải cảm thán trước độ đẹp trai của cầu thủ gốc Thái Bình. Bên cạnh việc trở lại thi đấu, thời gian qua Văn Hậu cũng được nhiều netizen "nhòm ngó" với tin đồn hẹn hò top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 là Doãn Hải My. Dù lộ "7749" hint hẹn hò bị dân mạng bóc ra nhưng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn im lặng và chưa có động thái sẽ đem mối quan hệ ra ánh sáng. Phải thừa nhận rằng trong dàn cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu vẫn là nam thần giữa dàn nam thần. Bên cạnh cơ bắp vạm vỡ, Đoàn Văn Hậu còn sở hữu những hình xăm vô cùng nam tính. Những hình ảnh của Đoàn Văn Hậu tại châu Âu được dân mạng truyền tay nhau. Mời quý độc giả xem video: Filip Nguyễn chia sẻ về điểm đến trong tương lai không phải là Việt Nam - Nguồn: Thể Thao 247

