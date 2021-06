Dàn trai đẹp U23 Việt Nam năm ấy: "Vợ đẹp con khôn hết cả"

Vào năm 2018, Quang Hải đã có màn ghi bàn đi vào huyền thoại của U23 Việt Nam ở Thường Châu, thậm chí còn được đặt tên riêng cho cú sút này là "cầu vồng tuyết". Vừa qua, "Hải con" tiếp tục không làm người hâm mộ thất vọng bằng cú sút đẹp mắt vào lưới Indonesia làm NHM thổn thức. Quang Hải tự nhận bản thân "kém may mắn trong chuyện tình cảm" nhưng trong sự nghiệp, chàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam luôn phong độ tưng bừng. Công Phượng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lứa U23 Việt Nam ở Thường Châu, và tính tới thời điểm hiện tại, anh vẫn luôn giữ phong độ trên sân cỏ. Công Phượng là người kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng cuối năm 2020, chàng tiền đạo xứ Nghệ chính thức cưới Viên Minh - ái nữ của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP HCM. Cũng giống như người anh em Công Phượng của mình, Xuân Trường cũng là một trong những công thần đưa U23 Việt Nam tới vị trí Á quân Thường Châu năm ấy. Sự nghiệp thăng hoa, Xuân Trường mới đây chính thức lấy vợ là hot girl RMIT Nhuệ Giang. So với những người đồng đội khác, Văn Hậu là chàng trai có sự thay đổi ngoại hình đáng kinh ngạc nhất. Từ cậu thiếu niên có gương mặt búng ra sữa năm 2018, sau khi trở về từ Hà Lan, chàng cầu thủ Thái Bình sở hữu thân hình 6 múi vạm vỡ. Trở về từ Hà Lan, Văn Hậu bị lộ hint hẹn hò với top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 là Doãn Hải My. Mặc dù rất nhiều bằng chứng được dân mạng tìm ra nhưng cả 2 chưa chính thức công khai mối quan hệ này. Duy Mạnh hay còn gọi là "Mạnh gắt", thời còn thi đấu ở Thường Châu vẫn còn là cậu trai tân chưa lập gia đình. Hiện tại, Duy Mạnh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với "công chúa béo" Quỳnh Anh và có một nhóc tỳ cực kì kháu khỉnh. Bùi Tiến Dũng vừa gây sốt với màn khoe múi bụng được cô vợ share tưng bừng trên Facebook hoá ra cũng từng... cởi hẳn áo để ăn mừng ở Thường Châu. Cũng giống như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng sau 3 năm thì giờ cũng đã lên chức bố, chàng cầu thủ đội tuyển Việt Nam này hiện có tổ ấm hạnh phúc với cô nàng Khánh Linh. Mời quý độc giả xem video: Filip Nguyễn chia sẻ về điểm đến trong tương lai không phải là Việt Nam - Nguồn: Thể Thao 247

