Vô tình “quẩy” cực sung, nữ DJ Rap Việt được khen hết lời

Mie thời gian qua khá nổi tiếng, đặc biệt khi xuất hiện trong chương trình Rap Việt với vai trò hỗ trợ các thí sinh qua từng phần thi. Không chỉ xinh đẹp, chơi nhạc hay, nữ DJ Mie còn sở hữu guu thời trang cực chất khiến nhiều người phải chú ý. Hình ảnh của DJ Mie được rất nhiều khán giả khen ngợi bởi tài năng và đời tư "sạch" với những thị phi. Mới đây, trên trang cá nhân của nữ DJ Mie vừa đăng tải một video "quẩy" theo ca khúc Một cú lừa của Bích Phương gây chú ý. Dù đang đi làm nhưng Mie vẫn vô cùng nhí nhảnh với tạo hình một cô nàng dễ thương cá tính, khác hẳn với những phong cách của nhiều DJ nữ khác. Dưới bài đăng của Mie rất nhiều khán giả dành lời khen cho cô nàng, đặc biệt là dùng những lời có cánh để nói về nhan sắc cực đỉnh của nữ DJ nổi tiếng này. Nhiều fan hâm mộ nhận xét rằng, Mie có phong cách và cách thể hiện không hề quá lố, tại các sự kiện tham dự, cô nàng chỉ tập trung vào âm nhạc có lôi cuốn người nghe hay không. Và đây chính là điểm thu hút riêng của Mie. DJ Mie tên đầy đủ là Trương Tiểu My, cô sinh năm 1995 là một hiện tượng âm nhạc trong giới, cô không chỉ tài năng mà còn sở hữu vẻ đẹp thiên thần được bao người săn đón. Mie được trời phú may mắn được sở hữu những ưu điểm trội bật về ngoại hình như một thiên thần, chính vì vậy cô luôn được khen ngợi bởi nhan sắc vốn có. Nụ cười tươi tắn và tỏa sáng như ánh nắng sớm mai của Mie là điểm cộng giúp cô được ưu ái gọi là thiên thần. Bên cạnh đó, guu thời trang cách tân cũng giúp cho Mie ghi điểm trong mắt các fan. Sở hữu một gương mặt xinh đẹp, thân hình thon thả, quyến rũ đầy lôi cuốn nên mỗi lần biểu diễn trên sân khấu cùng âm nhạc sôi động, khó ai có thể rời mắt khỏi Mie. Mie từng là quán quân của cuộc thi "Miss DJ 2015" nhưng phải đến "The Remix 2017", tên tuổi của cô nàng mới được biết đến rộng rãi. Là nữ DJ có phong cách đa dạng nhờ khuôn mặt dễ thương và body nóng bỏng, Mie được mệnh danh là "búp bê của làng EDM". Mie được khen có tài năng và phong cách của một DJ thực thụ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Làm DJ nam liệu có thiệt thòi nhiều so với nữ giới không? - Nguồn: SaoStar

