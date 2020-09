DJ Trang Moon lộ nhan sắc lạ đến khó tin tại King Of Rap

Nữ DJ xinh đẹp Trang Moon là một nhân tố thu hút với những màn khuấy động không khí trong cuộc thi âm nhạc King Of Rap. Vốn nổi tiếng là nữ DJ nóng bỏng nhất Việt Nam, Trang Moon còn được khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên mới đây khi xuất hiện trên sóng truyền hình của King of Rap, Trang Moon khiến không ít khán giả khó nhận ra vì góc quay "dìm" gương mặt. Máy quay tại bàn DJ hướng lên vì thế khi lên hình khuôn mặt của Trang Moon bỗng tròn trịa hơn hẳn. Chưa kể, vòng 2 của nữ DJ trông cũng kém thon gọn khi nhìn ở góc độ này Ở góc máy trực diện, nhan sắc của Trang Moon trông ổn hơn rất nhiều. So với ảnh sống ảo của cô nàng trên MXH thì đúng là khó lòng nhận ra đây là DJ Trang Moon. DJ Trang Moon tên thật là Hà Quỳnh Trang sinh năm 1993. Cô từng đạt giải DJ xuất sắc châu Á tại Korean Culture Entertainment Awards 2016. Trang Moon là một trong nữ DJ được quan tâm bậc nhất tại Hà thành. Cô nổi tiếng sau khi tham gia chương trình "The Remix - Hòa âm ánh sáng" khi biển diễn cùng đội với Sơn Tùng M-TP. Cô nàng gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc ngọt ngào mà âm nhạc cũng đã toát lên được nét tính cách phóng khoáng, vô tư qua những âm thanh mà cô mang lại. Khoảng 1 năm trở lại đây, Trang Moon trở nên vô cùng táo bạo. Cô không ngần ngại diện những bộ độ khoe triệt để cơ thể nóng bỏng cùng những đường cong quyến rũ. Cô ngày càng chăm diện các trang phục gợi cảm mỗi khi chơi nhạc hay xuất hiện trước công chúng. Từng có nghi vấn rằng Trang Moon đã nâng ngực nhưng cô phủ nhận điều này. Theo lời nữ DJ, vòng 1 của cô hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải do dao kéo. Tại King Of Rap, cô cũng nhận được nhiều sự quan tâm không kém gì 4 vị HLV hay các thí sinh. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Khi phụ nữ làm DJ - Nguồn: KÊNH VTC14

