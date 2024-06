Vợ Quang Hải kể gia cảnh cơ cực ngày bé, antifan chỉ biết im lặng

Từ sau khi kết hôn cùng nam cầu thủ Quang Hải, Chu Thanh Huyền được nhiều người quan tâm, chú ý nhiều hơn. Bên cạnh những lời khen ngợi, có những người thường so sánh cô nàng với vợ những cầu thủ khác, cho rằng cô nàng không bằng, hay thua kém về cách xử sự và khí chất. Mới đây Chu Thanh Huyền đã chia sẻ về cuộc sống ngày bé của mình trên livestream. Cô nàng ngậm ngùi: "Em nghĩ lại khoảng thời gian ngày trước khi em còn nhỏ, nhà em thực sự rất khó khăn, nói thật là rất nghèo luôn. Tuy nhiên, nghèo như vậy, nhà 5 anh chị em khiến bố mẹ vất vả như vậy, thức ăn không có thịt thà mà ăn đều huề đâu. Hôm nào mà có con gà ăn chắc phải ăn mấy ngày." Vợ Quang Hải bày tỏ khâm phục mẹ của mình: "Kiểu như không có tiền mua thức ăn nhưng bằng 1 năng lực, thế lực nào đấy, mẹ em vẫn kiếm được ra thức ăn cho cả nhà. Kiểu như 2 quả trứng thôi mà mẹ em "mix" kiểu gì cả nhà 7 người ăn được luôn. Tóp mỡ chưng lên, sốt cà chua, tức là vẫn hết 1 bữa cơm, rất là tuyệt vời". Sau khi nghe những lời tâm sự của cô nàng, rất nhiều người đã bày tỏ rất khâm phục tinh thần cố gắng của cô nàng để có được hiện tại. Những hình ảnh ngày xưa của Chu Thanh Huyền cũng được netizen đào lại, ngày cô nàng còn những nét ngây ngô đáng yêu trên gương mặt. Nhiều người đã để lại bình luận: "Thôi so sánh đi nhé, mỗi người một cuộc sống, xuất phát điểm khác nhau thì tính cách cũng phải khác nhau. Người ta tự thân nỗ lực vươn lên, buôn bán thì đôi lúc phải ăn nói thẳng thắn một chút, bớt sân si", "nhiều người không ghi nhận sự nỗ lực của người khác mà cứ phải so sánh làm gì nhỉ". Chu Thanh Huyền chụp ảnh cùng với mẹ của mình. So với những hình ảnh ngày xưa, Chu Thanh Huyền hiện tại đã có sự lột xác ngoạt mục về nhan sắc. Chu Thanh Huyền cứng cỏi đi lên từ nghèo khó nên tính cách cô nàng có phần mạnh mẽ, không ít lần mất lòng dân mạng bởi cách nói chuyện khá "đanh đá", đấu khẩu cùng anti-fan. Tuy nhiên gần đây vợ Quang Hải đang dần lấy được thiện cảm từ công chúng, nhiều người cho rằng cô đã biết cách nhã nhặn hơn, cũng như cô từng chia sẻ là "phải giữ hình ảnh cho chồng". Hiện tại, cô nàng đang mang bầu em bé đầu lòng với nam cầu thủ, cũng sắp đến ngày vỡ chum. Nhan sắc lúc bầu của cô nàng vẫn không hề thay đổi, bị phá nét so với hồi con gái mà có phần mặn mà hơn.

