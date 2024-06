“Đại gia đồng nát” ở Nghệ An tiết lộ bí quyết kiếm tiền

Hình ảnh tòa lâu đài nguy nga tọa lạc trên một khu đất rộng ở Nghệ An khiến nhiều người nghe đến là xuýt qua suốt thời gian qua. Nhìn cơ ngơi hoành tráng mỹ lệ này, rất nhiều người tò mò không biết vị đại gia này đã làm nghề gì để có thể giàu có đến như vậy. Theo đó, chủ nhân tòa lâu đài là anh Nguyễn Vĩnh Thoan (sinh năm 1978). Anh Thoan được biết đến là người giàu có nhờ nghề buôn đồng nát. Anh Thoan cho biết trước đây anh khởi nghiệp bằng nghề buôn đồng nát. Anh buôn bán không chỉ địa phương mà còn sang nhiều tỉnh thành lân cận. Gia đình anh vẫn đang duy trì nghề này nhưng đó chỉ là một mảng nhỏ. Công việc chính của anh Thoan hiện nay là buôn bán xe ô tô cũ, phụ tùng ô tô. Anh thu mua xe ô tô cũ, máy xúc và một số loại máy móc khác về sau đó cho thợ tháo dỡ phụ tùng, linh kiện, máy móc trong xe ra. Xe nào còn tốt thì anh sẽ đại tu, sơn sửa, gò hàn, phục hồi,... rồi bán lại nguyên chiếc. Giá xe tùy thuộc vào chất lượng, trung bình từ 200 - 500 triệu đồng/chiếc, loại thấp hơn cũng có. Xe nào cũ, xấu hơn thì anh tháo phụ tùng để bán, những phần không sử dụng đến thì chuyển đi bán đồng nát Gia đình anh Thoan hiện sở hữu cơ sở kinh doanh lớn, rộng rãi, số lượng nhân viên khoảng 30 người. Ngoài ra, đại gia người Nghệ An còn đầu tư về lĩnh vực bất động sản. Câu chuyện anh Thoan từ hai bàn tay trắng đi lên đến sở hữu cơ ngơi trăm tỷ đã khiến nhiều người rất ngưỡng mộ, đồng thời truyền cảm hứng cho công nhân của anh rất nhiều. Tòa lâu đài nguy nga tọa lạc trên khu đất rộng hơn 7.000 m2, trong đó diện tích khuôn viên nhà và sân vườn rộng khoảng 3.500 m2. Lâu đài nằm cạnh quốc lộ 7A, xóm 12, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Công trình được xây từ tháng 2/2022 với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng, thiết kế theo kiến trúc Pháp và vừa mới hoàn thiện gần đây. Khu đất được gia chủ mua từ năm 2017.

Hình ảnh tòa lâu đài nguy nga tọa lạc trên một khu đất rộng ở Nghệ An khiến nhiều người nghe đến là xuýt qua suốt thời gian qua. Nhìn cơ ngơi hoành tráng mỹ lệ này, rất nhiều người tò mò không biết vị đại gia này đã làm nghề gì để có thể giàu có đến như vậy. Theo đó, chủ nhân tòa lâu đài là anh Nguyễn Vĩnh Thoan (sinh năm 1978). Anh Thoan được biết đến là người giàu có nhờ nghề buôn đồng nát. Anh Thoan cho biết trước đây anh khởi nghiệp bằng nghề buôn đồng nát. Anh buôn bán không chỉ địa phương mà còn sang nhiều tỉnh thành lân cận. Gia đình anh vẫn đang duy trì nghề này nhưng đó chỉ là một mảng nhỏ. Công việc chính của anh Thoan hiện nay là buôn bán xe ô tô cũ, phụ tùng ô tô. Anh thu mua xe ô tô cũ, máy xúc và một số loại máy móc khác về sau đó cho thợ tháo dỡ phụ tùng, linh kiện, máy móc trong xe ra. Xe nào còn tốt thì anh sẽ đại tu, sơn sửa, gò hàn, phục hồi,... rồi bán lại nguyên chiếc. Giá xe tùy thuộc vào chất lượng, trung bình từ 200 - 500 triệu đồng/chiếc, loại thấp hơn cũng có. Xe nào cũ, xấu hơn thì anh tháo phụ tùng để bán, những phần không sử dụng đến thì chuyển đi bán đồng nát Gia đình anh Thoan hiện sở hữu cơ sở kinh doanh lớn, rộng rãi, số lượng nhân viên khoảng 30 người. Ngoài ra, đại gia người Nghệ An còn đầu tư về lĩnh vực bất động sản. Câu chuyện anh Thoan từ hai bàn tay trắng đi lên đến sở hữu cơ ngơi trăm tỷ đã khiến nhiều người rất ngưỡng mộ, đồng thời truyền cảm hứng cho công nhân của anh rất nhiều. Tòa lâu đài nguy nga tọa lạc trên khu đất rộng hơn 7.000 m2, trong đó diện tích khuôn viên nhà và sân vườn rộng khoảng 3.500 m2. Lâu đài nằm cạnh quốc lộ 7A, xóm 12, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Công trình được xây từ tháng 2/2022 với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng, thiết kế theo kiến trúc Pháp và vừa mới hoàn thiện gần đây. Khu đất được gia chủ mua từ năm 2017.