Xao xuyến nhan sắc cô thôn nữ Nghệ An trong kỳ học quân sự

Hình ảnh một cô bạn sinh viên xinh xắn trong màu áo học quân sự được chia sẻ trên nhiều diễn đàn đã khiến nhiều người xao xuyến. Dù chẳng cần trang điểm đậm hay ăn mặc cầu kỳ, cô nàng chỉ cột tóc đơn giản thế nhưng đã thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc ngọt ngào, trong veo. Góc nghiêng của "cô bộ đội" cũng rất xinh đẹp. Ngay lập tức, nhiều người đã nhận ra danh tính của cô nàng. Đó chính là Lâm Anh - một cái tên rất quen thuộc với hình ảnh thôn nữ trong những video trên Youtube. Nguyễn Lâm Anh (sinh năm 2003) hiện đang là sinh viên năm thứ hai, trường ĐH Vinh. Cô nàng và team đã xây dựng kênh YouTube mang tên Thôn Nữ official giới thiệu đến người xem những món ăn đặc trưng của miền quê. Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, từng giai điệu ví giặm, từng câu từ địa phương, món ăn đặc trưng gắn liền với cuộc sống của Lâm Anh từ tuổi thơ, hiện tại và cả sau này. Những hình ảnh trong video vô cùng bình dị và quen thuộc với nhiều thế hệ. Hình ảnh Lâm Anh xuất hiện trong video nhẹ nhàng, trong trẻo, đúng chất 1 cô thôn nữ miền quê. Tuy nhiên chính sự bình dị đó đã thu hút rất nhiều người theo dõi. Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Anh vừa thông báo không còn đồng hành cùng kênh Thôn Nữ official nữa khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Hình ảnh một cô bạn sinh viên xinh xắn trong màu áo học quân sự được chia sẻ trên nhiều diễn đàn đã khiến nhiều người xao xuyến. Dù chẳng cần trang điểm đậm hay ăn mặc cầu kỳ, cô nàng chỉ cột tóc đơn giản thế nhưng đã thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc ngọt ngào, trong veo. Góc nghiêng của "cô bộ đội" cũng rất xinh đẹp. Ngay lập tức, nhiều người đã nhận ra danh tính của cô nàng. Đó chính là Lâm Anh - một cái tên rất quen thuộc với hình ảnh thôn nữ trong những video trên Youtube. Nguyễn Lâm Anh (sinh năm 2003) hiện đang là sinh viên năm thứ hai, trường ĐH Vinh. Cô nàng và team đã xây dựng kênh YouTube mang tên Thôn Nữ official giới thiệu đến người xem những món ăn đặc trưng của miền quê. Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, từng giai điệu ví giặm, từng câu từ địa phương, món ăn đặc trưng gắn liền với cuộc sống của Lâm Anh từ tuổi thơ, hiện tại và cả sau này. Những hình ảnh trong video vô cùng bình dị và quen thuộc với nhiều thế hệ. Hình ảnh Lâm Anh xuất hiện trong video nhẹ nhàng, trong trẻo, đúng chất 1 cô thôn nữ miền quê. Tuy nhiên chính sự bình dị đó đã thu hút rất nhiều người theo dõi. Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Anh vừa thông báo không còn đồng hành cùng kênh Thôn Nữ official nữa khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.