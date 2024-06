Dưa hấu mini Hàn Quốc bất ngờ bán đầy chợ với giá “siêu rẻ”

Dưa hấu táo hay dưa hấu mini từng làm mưa làm gió trên thị trường Hàn Quốc và Việt Nam với giá từ 100-200 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, thời gian gần đây, loại dưa này được bán khắp chợ với giá chỉ từ 25.0000 đồng/kg. Mỗi trái dưa hấu mini Hàn Quốc nặng từ 0,8 - 1,3kg, tính ra mỗi quả dưa chỉ từ 25.000 - 35.000 đồng/quả. Dù có kích thước rất nhỏ nhưng dưa hấu táo vỏ mỏng, lại được đánh giá là ngọt hơn rất nhiều so với dưa hấu thông thường. Thấy trên chợ trong khu chung cư bán quả dưa hấu nhỏ xíu, lại có tem nhãn, mã vạch đàng hoàng, chị Nga (Hà Đông, Hà Nội) mua 2 quả về ăn thử. Chị Nga cho biết: "Tôi cũng lo sợ mua phải dưa hấu non, nhưng không ngờ bổ ra vỏ dưa mỏng, ăn ngọt tương đương dưa Sài Gòn". Trái lại, chị Giang (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết tuần trước có mua dưa hấu mini Hàn Quốc ăn thử nhưng cũng không ngọt hơn dưa hấu bình thường mua 15.000 đồng/kg. Cô Hoa (một nguời bán hoa quả ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, dưa hấu mini Hàn Quốc là mặt hàng bán chạy nhất tại cửa hàng của cô khoảng 2 tuần nay. Theo cô Hoa, đây là giống dưa Hàn Quốc trồng nhà kính tại Long An. Quả nhỏ nhưng vỏ mỏng, ruột đỏ. Năm trước, dưa hấu táo Hàn Quốc trồng tại Việt Nam giá từ 35.000 - 50.000 đồng/kg, năm nay thì giá chỉ bằng một nửa. Với trọng lượng nhỏ, ăn lại ngon ngọt như dưa hấu bình thường nên dưa hấu táo được nhiều người đặt mua, nhất là trong thời điểm nắng nóng gay gắt. Để mua được hàng chất lượng, dưa ngọt, vỏ mỏng, không mua phải dưa non, người tiêu dùng nên mua tại cửa hàng quen biết, uy tín, có bảo hành sản phẩm, đổi trả nếu có vấn đề, tránh mất tiền oan. Nguồn ảnh: Facebook

