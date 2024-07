Vợ Đoàn Văn Hậu lộ bí kịp có mặt mộc đẹp không tì vết

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng sáng, mịn màng của Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu còn nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh sử dụng trong bài: Story FBNV Rời xa lớp son phấn, mặt mộc của Doãn Hải My cũng chẳng mấy khác biệt. Dù ở thời điểm đó lẫn khi đã lập gia đình, mang thai hay hậu "vượt cạn", vợ Đoàn Văn Hậu vẫn giữ vững phong độ ấy. Doãn Hải My không ngại đăng tải những khoảnh khắc mặt mộc, tạo nên "cơn sốt" khắp các diễn đàn mạng xã hội. Netizen đồng loạt để lại bình luận "xin vía" Doãn Hải My. Ítt ai biết được, để sở hữu làn da thu hút như hiện tại, bà xã Đoàn Văn Hậu đã có một chu trình chăm sóc hoàn toàn riêng biệt. "Tips đơn giản được tôi áp dụng từ những ngày đầu mang bầu, để có làn da căng bóng, mịn màng là tối giản chu trình skincare. Tôi chỉ tẩy trang, rửa mặt và đắp mặt nạ mỗi ngày từ 1 - 2 miếng như chị Phạm Băng Băng", vợ Đoàn Văn Hậu hé lộ. Không những vậy, vợ Đoàn Văn Hậu còn thực hiện thêm bước bảo vệ da khi ra ngoài. Doãn Hải My hé lộ hai bước không thể thiếu trong quá trình tìm đến một làn da đẹp chính là thoa kem chống nắng và dưỡng ẩm. Ảnh sử dụng trong bài: Story FBNV

