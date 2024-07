Doãn Hải My đi lễ phủ Tây Hồ, nhan sắc "mười phân vẹn mười

Mới đây, Doãn Hải My vui vẻ chia sẻ hình ảnh đi lễ phủ Tây Hồ. Dưới ánh nắng hè, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nở nụ cười sáng bừng, visual xinh đẹp, dịu dàng động lòng người. Điểm nhấn đáng chú nhất trong các phụ kiện của Doãn Hải My là chiếc túi đắt đỏ đến từ thương hiệu Louis Vuitton có giá hơn 80 triệu đồng. Theo netizen thường xuyên theo dõi Doãn Hải My cho biết, đây là món đồ yêu thích của Doãn Hải My thời gian gần đây, thường xuyên được nàng WAG trưng diện mỗi dịp ra ngoài tụ tập bạn bè hay về thăm gia đình nhà ngoại. Sau khi sinh con trai đầu lòng, Doãn Hải My không cần tốn công sức tập luyện đã có thể về dáng rất nhanh, gương mặt có phần bầu bĩnh hơn, vóc dáng đầy đặn hơn. So với thời con gái, bà xã Đoàn Văn Hậu càng nhuận sắc khi làm mẹ bỉm sữa. Dẫu vậy, cũng theo lời Doãn Hải My, cô nàng chỉ khoe những khoảnh khắc bản thân xinh đẹp, chỉn chu, còn lúc mệt mỏi đều sẽ giấu đi. Bởi ai cũng muốn bản thân mình xuất hiện với hình ảnh đẹp đẽ trên mạng xã hội. Trước đó, Doãn Hải My cũng gây chú ý với bộ ảnh về thăm nhà mẹ đẻ sau khi sinh em bé được 2 tháng. Doãn Hải My nhiều lần chia sẻ cô được thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Và khi hai mẹ con đứng cạnh nhau đều khiến dân mạng xuýt xoa, được khen "mười phân vẹn mười". Sau khi sinh bé Lúa, Doãn Hải My thi thoảng lại xuất hiện trên trang cá nhân và mỗi lần như vậy, cô nàng nhận về vô vàn những lời khen từ netizen.

