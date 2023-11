Vợ Đoàn Văn Hậu bày cách uống nước cũng phải đẹp xuất sắc

Doãn Hải My là nàng WAG hot nhất làng bóng đá Việt hiện tại. Trong ngày trở thành cô dâu của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nổi đình đám khắp cõi mạng nhờ nhan sắc xinh đẹp, thần thái cuốn hút. Trong lễ ăn hỏi và lễ cưới được tổ chức ngày 11/11 vừa qua, Hải My còn gây chú ý với cách giữ hình tượng và lớp trang điểm khi ăn uống. Chẳng hạn như khi Hải My ngồi tạm nghỉ trong thời gian khách mời ăn uống, cô được nhân viên tiếp nước và Hòa Minzy bên cạnh quạt mát cho bớt mệt. Vợ Đoàn Văn Hậu cầm chai nước, chỉ cắn nhẹ vào chiếc ống để uống nước và cố tránh chạm môi vào ống hút. Việc uống nước theo cách trên giúp Hải My không bị lem lớp son trang điểm cầu kì, lại vẫn giữ được hình tượng nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh khi uống. Ảnh: Linh Le Chi Doãn Hải My sinh năm 2001, là cô gái Hà Nội với phong cách tiểu thư dịu dàng, khí chất. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt danh hiệu Người đẹp tài năng, lọt Top 10 chung cuộc. Hải My sở hữu nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Cô và hậu vệ Đoàn Văn Hậu bắt đầu hẹn hò vào tháng 8/2020 và kết hôn vào tháng 10/2023. Ảnh: Linh Le Chi Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 11/11 vừa qua tại quê nhà Thái Bình nhận được nhiều lời chúc phúc. Người dân trong vùng cũng đổ xô tới ngắm cô dâu chú rể và xem các tuyển thủ nổi tiếng về dự đám cưới. Sau đám cưới được tổ chức tại nhà trai là Thái Bình, vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My còn 1 tiệc báo hỷ tại Hà Nội vào ngày 26/11 tới. Sau khi hoàn tất việc trọng đại của cuộc đời, Đoàn Văn Hậu sẽ di chuyển sang Singapore để điều trị dứt điểm chấn thương gót chân gặp phải.

