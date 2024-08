Vợ Đặng Văn Lâm muốn sống ẩn, không dùng mạng xã hội

Mới đây, Yến Xuân - vợ Đặng Văn Lâm gây chú ý khi có động thái ngầm thổ lộ chuyện muốn sống ẩn, không sử dụng mạng xã hội.

Cụ thể, nàng WAG viết: "Tự nhiên quen cái nhịp sống không cần mạng xã hội, lỡ sướng quá, không lẻ đổi việc rồi nghỉ chơi cho khoẻ".

Động thái này khiến ai nấy không khỏi bất ngờ và đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề mà vợ Đặng Văn Lâm đang gặp phải. Bởi lẽ, mạng xã hội dường như là một công cụ được Yến Xuân sử dụng mỗi ngày. Tại đây, cô thường xuyên mở cuộc trò chuyện, giao lưu cùng người hâm mộ và chia sẻ biết quyết tập luyện để có vóc dáng nóng bỏng.

Vợ Đặng Văn Lâm muốn sống ẩn.

Trước đó, chỉ hơn 1 tuần sau khi kết hôn, vợ Đặng Văn Lâm cũng đăng tải dòng trạng thái lạ.

"The reality is that no one is coming to save you or fix your life. It's all up to you", Yến Xuân viết. (Tạm dịch: Thực tế là không có ai đến cứu bạn hay sửa chữa cuộc sống của bạn. Tuỳ bạn).

Ngày 7/7 vừa qua, Đặng Văn Lâm - Yến Xuân chính thức tổ chức hôn lễ tại một bãi biển lãng mạn. Đây là cái kết ngọt ngào cho chuyện tình bí mật của cặp đôi kéo dài trong khoảng 6 năm ròng.

Sự kiện trọng đại này diễn ra kín đáo, không quá rầm rộ và chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết. Sau 1 ngày kết thúc, vợ Đặng Văn Lâm mới chính thức khoe những khoảnh khắc tuyệt đẹp của lễ cưới trên trang cá nhân.

Ngày 7/7 vừa qua, Đặng Văn Lâm - Yến Xuân đã tổ chức hôn lễ.

Trong thời gian yêu nhau, Yến Xuân - Đặng Văn Lâm không xác nhận chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, công chúng dễ dàng phát hiện mối quan hệ của cả hai không chỉ đơn thuần là bạn bè. Đặng Văn Lâm - Yến Xuân thường xuyên đồng hành cùng nhau, đi du lịch chung, cùng chụp hình tại một địa điểm.