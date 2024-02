Vợ Công Phượng hiếm hoi về quê chồng, ăn mặc giản dị vẫn xinh

Mới đây hình ảnh Viên Minh và Công Phượng khi xuất hiện tại quê chàng cầu thủ ở Nghệ An được dân tình chia sẻ trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, bức hình đã được chụp từ khá lâu, đây cũng là lần hiếm hoi vợ chồng Công Phượng cùng xuất hiện ở quê. Cả gia đình cùng chụp chung một tấm hình ở trước nhà, bố của Công Phượng hạnh phúc bế cháu nội. Đặc biệt dân tình chú ý ngay tới nàng WAG Viên Minh, dù sinh ra trong một gia đình khá giả được mệnh danh là tiểu thư ở TP.HCM nhưng khi về nhà chồng cô nàng lại vô cùng giản dị mặc một chiếc áo len mỏng kết hợp với quần vải bó và đeo dép. Viên Minh cũng hiếm khi trang điểm cầu kỳ, kể cả đi sự kiện cô nàng cũng tối giản hết mức có thể. Công Phượng và Viên Minh là một trong những cặp đôi hot nhất của làng bóng đá Việt Nam. Cặp đôi trải qua 6 năm yêu nhau trước khi chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2020. Dù đã "về chung một nhà" nhưng Công Phượng và bà xã đều rất kín tiếng về chuyện riêng tư như thời mới yêu. Cả 2 rất ít khi xuất hiện công khai cùng nhau hay thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Từ sau khi sinh quý tử đầu lòng, Viên Minh rất ít khi xuất hiện trên MXH. Tuy nhiên thời gian qua cô nàng chăm chỉ check in tại nhiều đám cưới của dàn cầu thủ Việt. Hiện tại Công Phượng đang thi đấu cho CLB Yokohama ở Nhật Bản. Tháng 12/2023 sau khi mùa giải kết thúc tiền đạo sinh năm 1995 đã đưa vợ con về Việt Nam thăm gia đình. Tuy nhiên Tết 2024 cầu thủ quê Nghệ An phải ăn tết xa nhà, duy chỉ có Viên Minh và con trai Mito về Việt Nam ăn tết.

